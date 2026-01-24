«Как мне теперь что-то доказать?» 17 24.01.2026, 11:08

7,314

Клиенту каршеринга выставили счет на $470.

После краткосрочной аренды автомобиля пользователь получил от компании штрaф и счет за поврежденный бампер. Для автолюбителя это оказалось неприятным сюрпризом, ведь, по его словам, он не помнит, чтобы попадал в аварию. Позднее он увидел автомобиль с новыми повреждениями — и теперь опасается, как бы их не приписали на его счет, пишет «Онлайнер».

— 6 января я ехал с ребенком домой с мероприятия. Арендовал ближайший автомобиль компании Anytime. Тогда уже было много снега. При бронировании я просмотрел по фото в приложении уже имеющиеся повреждения, обошел авто пару раз и, не обнаружив новых дефектов, решил не фотографировать повторно уже известные, — вспоминает Виталий.

Мужчина утверждает, что спокойно ехал в сторону дома: некоторые улицы были сильно заснежены, где-то работали дорожники, где-то вообще приходилось двигаться со скоростью 10 км/ч за снегоуборочной техникой.

— По окончании бронирования я всегда фотографирую автомобиль. Было сложно найти место, так как время позднее (около 23:00), а все правые полосы — в снежных комах и сугробах после уборки. Припарковался, сфотографировал и пошел домой.

На следующий день Виталий получил уведомление от службы безопасности компании о том, что после его поездки обнаружены дефекты переднего бампера, которых ранее не было. При этом, по словам мужчины, на фото очень сложно разглядеть повреждение нижней накладки (юбки) бампера.

— Учитывая тогда дорожную обстановку — первый снегопад и не расчищенные улицы, — спорить не буду, возможно, мог где-то зацепить снегом, — признает Виталий. Он вспоминает, что после общения с оператором каршеринга позвонил на горячую линию МВД, рассказал о ситуации. Сотрудники ГАИ осмотрели автомобиль и составили протокол, водитель получил предупреждение.

— В свой выходной день я поехал осмотреть данный автомобиль (через приложение не проблема найти его в городе по номеру). И увидел такую картину: машина в сугробе, нижняя юбка наполовину отсутствует (на моих фото она присутствует).

Я увидел совсем иные повреждения, не связанные с моей поездкой.

На моих фото (от 6 января. — Прим.) таких повреждений нет, — утверждает Виталий.

— Сделал снимки, позвонил в поддержку, объяснил ситуацию, меня переключили на службу безопасности, а там сказали, что 9 января авто было повреждено другим пользователем.

Вот теперь и не знаю, что мне делать и куда обратиться. С одной стороны, у меня нет фотографий до поездки, и никто мне их не предоставит. С другой стороны, на авто уже иные повреждения, совсем не мои, которые также мне приписывают. В приложении мне уже выставили штраф, но оценка по моему случаю так и не производилась, и по сегодняшний день автомобиль так и ездит по городу, уже с новыми повреждениями.

Виталий уточняет, что компания выставила ему штраф 1000 рублей за совершение ДТП, а еще 315 рублей — за повреждение внешнего вида.

— У меня складывается вопрос, почему после моего случая не был произведен осмотр автомобиля и он продолжает работать. Мой случай, как я понял, не был оценен вовремя. И акта осмотра тоже нет. И как мне теперь что-то доказать, если на авто уже совсем иное повреждение? — задается вопросами мужчина.

Комментарий Anytime

«Факт повреждения был установлен на основании цепочки аренд (Виталия и предыдущего клиента) и фотофиксации. До начала аренды Виталия предыдущим клиентом автомобиль был зафиксирован без повреждений. Виталий начал аренду без фотофиксации состояния автомобиля, однако при завершении аренды самостоятельно сделал фотографии, на которых видна трещина на бампере, — рассказали журналисту в компании Anytime.

— Дополнительно в ходе общения с сотрудником сервиса пользователь пояснил возможные обстоятельства возникновения повреждения (наезд на насыпанный дорожными службами снег при маневре). Таким образом, повреждение было зафиксировано в период его аренды и клиент сам рассказал, где и как это повреждение могло произойти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com