The Economist: Путин утратил образ «мирового гангстера»
- 24.01.2026, 11:11
По имиджу хозяина Кремля нанесли мощный удар.
Путин неожиданно смягчил риторику, выступая 15 января с заявлением по международным вопросам. Вместо привычной агрессии он говорил о необходимости сотрудничества и уважения международного права, осудил вмешательство в дела малых стран и опору на «силу вместо диалога», пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Особое внимание привлекло отсутствие упоминаний о недавнем вторжении США в Венесуэлу и захвате российского союзника Николаса Мадуро. Российский лидер не прокомментировал поражение российских систем ПВО и захват танкеров «теневого флота», оставив критику американской «агрессии» на министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Это подчеркивает растущее ослабление влияния России в Латинской Америке. Мадуро был стратегическим партнером Москвы с 2000 года: Россия поставляла оружие, инвестировала в нефтяные месторождения и помогала обходить санкции. Однако экономическая отдача была минимальной, а политический эффект оказался разрушенным после быстрой и эффективной операции США.
Эксперты отмечают, что потеря контроля над Венесуэлой подрывает имидж Путина как «главного мирового гангстера». Ранее Москва могла полагаться на «превосходство в эскалации», рассчитывая на застой на Западе. Теперь же быстрые и эффективные действия США демонстрируют пределы российской стратегии в Украине и других регионах.
Чтобы восстановить влияние, Кремль усилил удары по энергетической инфраструктуре Украины и ужесточил контроль над интернетом внутри страны. Однако международная инициатива остается утерянной, и Путин вынужден искать новые способы давления, в том числе через напряженность между США и Европой.
Доходы от экспорта энергоносителей, которые остаются ключевым источником финансирования, находятся под давлением: цены на нефть упали примерно на 20% в 2025 году из-за высокого глобального предложения и снижения спроса. Одновременно инфляция достигла 9,5% в 2024 году, и правительство пытается снизить ее до целевого уровня 4–5% к концу 2026 года.
Экономический спад и рост налоговой нагрузки усиливают давление на домохозяйства и подталкивают россиян к ожиданиям скорого окончания войны — большинство прогнозирует ее завершение в 2026 году. Усилия США по увеличению добычи нефти в Венесуэле дополнительно угрожают доходам Москвы, создавая риск дальнейшего снижения цен на энергоресурсы.