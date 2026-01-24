Стивен Спилберг побил собственный рекорд 2 24.01.2026, 11:15

3,376

Легендарный режиссер и продюсер получил 14-ю номинацию на «Оскар».

Легендарный режиссер и продюсер Стивен Спилберг установил новый рекорд, получив 14-ю номинацию на премию «Оскар» как продюсер за фильм «Хамнет», пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Из 14 номинаций Спилберг лишь трижды был номинирован только как продюсер, не являясь режиссером. Все остальные одиннадцать фильмов он одновременно режиссировал. На сегодняшний день у него есть одна победа в категории «Лучший фильм» за «Список Шиндлера».

Фильм «Хамнет» получил всего восемь номинаций на премию «Оскар», включая номинации за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Команда продюсеров и сам Спилберг уже получили одну награду в сезоне — «Золотой глобус» за лучший драматический фильм. Студия Amblin отметила рекордную номинацию и успех легендарного режиссера в социальных сетях, подчеркнув его значимость для мировой киноиндустрии.

С этой номинацией Спилберг продолжает укреплять статус одного из самых влиятельных и успешных кинематографистов современности, демонстрируя мастерство как режиссера и продюсера одновременно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com