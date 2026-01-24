Стивен Спилберг побил собственный рекорд

Стивен Спилберг побил собственный рекорд2
- 24.01.2026, 11:15
- 3,376
Легендарный режиссер и продюсер Стивен Спилберг установил новый рекорд, получив 14-ю номинацию на премию «Оскар» как продюсер за фильм «Хамнет», пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Из 14 номинаций Спилберг лишь трижды был номинирован только как продюсер, не являясь режиссером. Все остальные одиннадцать фильмов он одновременно режиссировал. На сегодняшний день у него есть одна победа в категории «Лучший фильм» за «Список Шиндлера».
Фильм «Хамнет» получил всего восемь номинаций на премию «Оскар», включая номинации за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.
Команда продюсеров и сам Спилберг уже получили одну награду в сезоне — «Золотой глобус» за лучший драматический фильм. Студия Amblin отметила рекордную номинацию и успех легендарного режиссера в социальных сетях, подчеркнув его значимость для мировой киноиндустрии.
С этой номинацией Спилберг продолжает укреплять статус одного из самых влиятельных и успешных кинематографистов современности, демонстрируя мастерство как режиссера и продюсера одновременно.