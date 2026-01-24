«Совсем не как в рекламе»: белорус показал, как стряхивает с себя снег китайский электрокар 34 24.01.2026, 16:53

28,040

Видеофакт.

Китайские производители в рекламе своих автомобилей часто используют эффектные трюки. Например, как танцующий Yangwang U7 стряхивает с себя снег. Автовладельцы из Беларуси показали, что реальность заметно отличается от рекламной картинки, рассказывает аutogrodno.by.

Yangwang U7 — электромобиль премиум-класса от китайской компании BYD Auto, производится под отдельным брендом Yangwang с 2024 года. Прямыми конкурентами BYD Yangwang U7 можно считать Mercedes-Benz EQS и Tesla Model S Plaid. Машина оснащена четырьмя электродвигателями мощностью по 326 л. с. каждый. Суммарная мощность составляет 1306 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды и развивать максимальную скорость до 270 км/ч.

Главная особенность электромобиля — уникальная активная подвеска Yunnian-Z. В рекламном ролике производитель показал, что благодаря своей подвеске Yangwang U7 может сбрасывать с себя снег. В оригинале это выглядит так:

Автовладелец Yangwang U7 из Беларуси решил проверить функцию в деле и заснял процесс очистка от снега на видео:

Ролик из Минска быстро появился на популярных автомобильных каналах и набрал сотни тысяч просмотров.

Комментаторы не сдержались от шуток:

— Главное, что ни одна снежинка не пострадала, — смеется Мария.

— Жигули на холостых сильнее трясется, — написал Марк.

— А я думала, что ничего милее яндекс-роботов не увижу, — улыбается Ольга.

— Функция работает как часы… Китайские, — иронизирует Андрей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com