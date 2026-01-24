закрыть
1 мая 2026, пятница, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ остановили более 40 штурмов врага под Покровском

  • 24.01.2026, 12:22
  • 1,376
ВСУ остановили более 40 штурмов врага под Покровском

Генштаб ВСУ показал новые карты боев.

За прошедшие сутки, 23 января, на фронте произошло 136 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 7615 дронов-камикадзе и осуществили 3840 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Братское Днепропетровской области; Воздвижовка, Долинка, Железнодорожное, Рождественка, Терноватое, Верхняя Терса, Волшебное, Таврическое Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, пункт управления и артиллерийское средство противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросил 11 авиабомб, совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону населенного пункта Нестерно.

На Купянском направлении вчера наши воины отбили одну атаку врага в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Северска.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили три атаки противника в направлении населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.

На Константиновском направлении противник совершил 20 атак подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Красный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак, в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

