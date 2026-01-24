Белый дом опубликовал «фото» Трампа с пингвином в Гренландии, хотя они там не живут 41 24.01.2026, 22:09

Белый дом распространил сгенерированное искусственным интеллектом изображение с президентом США Дональдом Трампом, американским флагом и пингвином на фоне гренландской символики.

Изображение опубликовано на официальной странице Белого дома в Х, сообщает «Европейская правда».

На «фото» Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Они оба направляются в сторону флага Гренландии.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

«Обнимите пингвина», – говорится в подписи к изображению.

При этом стоит отметить, что пингвины не обитают в Гренландии и вообще в арктической зоне, а только в южном полушарии, в частности в Антарктиде и Антарктике.

К тому же на изображении видно, что Трамп и его спутник оставляют на снегу одинаковые следы, которые, впрочем, не похожи на следы человека.

Трамп часто подчеркивал, что Гренландия имеет важное стратегическое значение для США. По его словам, остров является критически важным для национальной безопасности Америки из-за своего расположения в Арктическом регионе.

