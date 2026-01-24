«Полки пустые»: перекупщики массово вывозят из Польши в Беларусь яйца Kinder одной серии 3 24.01.2026, 12:56

В Беларуси они не продаются.

Белорусы массово ищут в польских магазинах шоколадные яйца Kinder Joy из лимитированной коллекции — по сериалу «Очень странные дела». В Беларуси они не продаются. Спрос уже привел к формированию отдельного сегмента рынка: перекупщики и перевозчики готовы под заказ возить яйца из Польши.

Читатели MOST утверждают, что теперь серию стало трудно найти и в польских сетях.

Яйца с игрушками по известному сериалу завозили в магазины Польши, Германии, Италии и некоторых других стран ЕС. В Беларуси они официально не продаются, но, как оказалось, пользуются спросом у детей и коллекционеров. Запросы от тех, кто готов заказать их, массово появляются на форумах и в чатах.

Спрос рождает предложение. Байеры — те, кто возит товары под заказ, — готовы продавать коллекцию «Очень странные дела» и коробками, и россыпью. Цены — 3-3,5 доллара за штуку. Для сравнения: в польских сетевых магазинах еще недавно их можно было купить чуть дороже 6 злотых, или примерно по 1,7 доллара. Однако на маркетплейсах уже появляются предложения по 9-14 злотых за штуку без учета доставки.

«Ощущение, что эти яйца целенаправленно скупают и вывозят»

Алексей живет в Варшаве и не собирался становиться частью «киндер-экономики». Но несколько месяцев назад его племянницы из Беларуси попросили передать «киндеры» именно по «Очень странным делам».

— Тогда все было просто, — вспоминает Алексей. — Я зашел в Kaufland (сетевой магазин. — Прим.), купил около десяти штук и передал через знакомых с общей передачей к Новому году.

Недавно просьба повторилась. Алексей снова отправился в магазины в Варшаве и столкнулся с неожиданной проблемой: нужных яиц там просто не оказалось.

— Я прошелся по нескольким сетям, снова заглянул в Kaufland, где покупал раньше. Полки пустые. Конкретно этой серии — нигде, — говорит он. — Причем ощущение, что они пропали не в одном магазине, а вообще.

Тогда Алексей стал изучать Telegram-чаты. Выяснил, что продавцы готовы встречаться с покупателями «сразу с границы», продавать поштучно или коробками и даже работать без предоплаты. Алексей покупать яйца через чаты не стал.

— Создается ощущение, что эти яйца целенаправленно скупают и вывозят, — говорит мужчина. По его словам, возить готовы разные серии.

В TikTok ролики белoрусов, которые собирают коллекцию, тоже набирают популярность. Их авторы демонстрируют игрушки из Kinder Joy, обсуждают конкретные серии и жалуются, что купить такие «киндеры» в белoрусских магазинах невозможно.

