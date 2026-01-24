В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ 13 24.01.2026, 14:59

По данным СМИ, формат встречи отличается от вчерашней.

В Абу-Даби в субботу, 24 января начался второй день переговоров между Украиной, США и Россией по мирному плану, сообщает Sky News.

В центре внимания вчерашних переговоров были буферные зоны и механизмы контроля.

По данным СМИ, встречи проходят в разных форматах.

Поскольку встреча состоится за закрытыми дверями, пока неизвестно, что принесет сегодняшний день», - отмечает Sky News.

