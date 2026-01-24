Не только «Хавьер» и «Улли»: какие еще циклоны накрывали Беларусь

Не только «Хавьер» и «Улли»: какие еще циклоны накрывали Беларусь2
- 24.01.2026, 13:24
Огромные вихри несли с собой не только снег.
С марта 2013 года в Беларуси было зафиксировано нашествие четырех циклонов. Какой из них оказался самым разрушительным, рассказали в Витебском отделении Белгидромета.
Вихри начали получать имена еще со времен Второй мировой войны. Теперь же это стандартная процедура.
Название циклонам дает одна из двух мировых метеорологических организация – Всемирная метеорологическая организация или Национальное управление океанической атмосферы.
Что принес «Хавьер»
Самым известным и уже именем нарицательным стал циклон "Хавьер", который прошелся по Беларуси 15 марта 2013 года.
Он отметился большим количеством осадков, а главное – небывалым по силе ветром. По всей стране были проблемы с дорожным движением. Резко увеличилось количество ДТП.
К тому времени в стране и так было достаточно снега. Менее чем за сутки высота снежного покрова выросла до 27–48 см. И растаял он полностью только в мае.
Сильнейший снегопад от «Даниэллы»
Почти ровно за 10 лет до "Улли" страну накрыла "Даниэлла". Она буйствовала с 11 по 13 января 2016 года, а пик пришелся на 12-е число.
Мощнейший снегопад за 12 часов обеспечил 60% осадков. В целом по стране за те сутки выпало 11–34 мм атмосферной влаги – это от декадной до месячной нормы осадков.
Самый гадкий циклон
На Новый год все ждут снега, а не циклона. Причем такого, как "Белла". Он не обеспечил сугробы и трескучий мороз.
Теплый поток влажного воздуха с Атлантики покрыл Беларусь толстейшей коркой льда. Утром 29 декабря 2020 года люди с трудом добирались на работу.
Толщина льда в некоторых местах – в частности, в Орше – достигала 20 мм. Лед также послужил причиной обрыва линий электропередачи.
Ну и «Улли», конечно
Южный циклон накрыл Беларусь вечером 9 января 2026 года и активничал почти сутки. По количеству осадков он перебил "Хавьер", но по скорости ветра – не сумел.
Хотя эти сравнения мало волновали белорусов, которые порой даже не могли выйти из подъездов из-за сугробов и ветра.
К расчистке улиц подключились все кто мог. А в столице снег активно вывозят еще и в конце января.