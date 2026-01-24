Не только «Хавьер» и «Улли»: какие еще циклоны накрывали Беларусь 2 24.01.2026, 13:24

1,788

Огромные вихри несли с собой не только снег.

С марта 2013 года в Беларуси было зафиксировано нашествие четырех циклонов. Какой из них оказался самым разрушительным, рассказали в Витебском отделении Белгидромета.

Вихри начали получать имена еще со времен Второй мировой войны. Теперь же это стандартная процедура.

Название циклонам дает одна из двух мировых метеорологических организация – Всемирная метеорологическая организация или Национальное управление океанической атмосферы.

Что принес «Хавьер»

Самым известным и уже именем нарицательным стал циклон "Хавьер", который прошелся по Беларуси 15 марта 2013 года.

Фото: Tochka.by

Он отметился большим количеством осадков, а главное – небывалым по силе ветром. По всей стране были проблемы с дорожным движением. Резко увеличилось количество ДТП.

К тому времени в стране и так было достаточно снега. Менее чем за сутки высота снежного покрова выросла до 27–48 см. И растаял он полностью только в мае.

Сильнейший снегопад от «Даниэллы»

Почти ровно за 10 лет до "Улли" страну накрыла "Даниэлла". Она буйствовала с 11 по 13 января 2016 года, а пик пришелся на 12-е число.

Фото: Tochka.by

Мощнейший снегопад за 12 часов обеспечил 60% осадков. В целом по стране за те сутки выпало 11–34 мм атмосферной влаги – это от декадной до месячной нормы осадков.

Самый гадкий циклон

На Новый год все ждут снега, а не циклона. Причем такого, как "Белла". Он не обеспечил сугробы и трескучий мороз.

Теплый поток влажного воздуха с Атлантики покрыл Беларусь толстейшей коркой льда. Утром 29 декабря 2020 года люди с трудом добирались на работу.

Фото: Tochka.by

Толщина льда в некоторых местах – в частности, в Орше – достигала 20 мм. Лед также послужил причиной обрыва линий электропередачи.

Ну и «Улли», конечно

Южный циклон накрыл Беларусь вечером 9 января 2026 года и активничал почти сутки. По количеству осадков он перебил "Хавьер", но по скорости ветра – не сумел.

Хотя эти сравнения мало волновали белорусов, которые порой даже не могли выйти из подъездов из-за сугробов и ветра.

К расчистке улиц подключились все кто мог. А в столице снег активно вывозят еще и в конце января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com