Сырский рассказал в НАТО о новой тактике ВСУ

Сырский рассказал в НАТО о новой тактике ВСУ2
- 24.01.2026, 13:29
Она касается поражения целей на территории РФ.
Вооруженные силы Украины меняют философию поражения вражеских целей, переходя от массированного огня «по площадям» к точечному уничтожению целей дешевыми средствами.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.
- Война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий, - отметил Сырский.
Главнокомандующий поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали и призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.
- Наша адаптация - в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям". Мы переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона - около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели - миллионы, - рассказал Сырский.
По его словам, без преимущества или как минимум паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом.
«Мы научились создавать «купол РЭБ» для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты», - добавил главнокомандующий.
Он также отметил, что в прошлом году, в частности благодаря технологизации, ВСУ удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом.
«Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, однако именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора», - подчеркнул Сырский.