В украинской разведке оценили, насколько в Кремле готовы к настоящим переговорам 4 24.01.2026, 13:35

Кремль может в любой момент сформулировать новые «красные линии».

Российские власти не заинтересованы в настоящем прекращении войны и продолжают стратегию затягивания времени. Об этом заявил первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины (CВРУ) Олег Луговский в интервью «Укрінформу», опубликованном 24 января.

«Наши данные свидетельствуют, что на сегодняшний день кремлевская верхушка не готова к настоящим переговорам... В Кремле верят, что наступлением на фронте и блэкаутами в тылу они смогут сломать нас и так достичь своей цели», – отметил Луговский.

По его словам, у России есть несколько «красных линий» в переговорах, которые время от времени меняются. Среди принципиальных требований – отсутствие членства Украины в альянсах безопасности и отсутствие иностранных военных контингентов на украинской территории.

Луговский также подчеркнул, что Кремль может в любой момент сформулировать новые «красные линии», чтобы замедлить переговорный процесс.

Что касается внешнеполитических целей России, по словам Луговского, Москва стремится получить максимальные дивиденды от мировых процессов и формирует «коалицию нежелающих» – блок стран и политических сил, которые будут противодействовать помощи Украине. Особая роль в этом, по словам разведчика, отведена спецпредставителю РФ Кириллу Дмитриеву.

«В Кремле сделали ставку на него, поскольку считают, что он во времена «дипломатии бизнес-соглашений», лучше других справится с заключением двусторонних бизнес-проектов. Таким образом хотят заинтересовать страны Запада в восстановлении экономического сотрудничества с Россией», – отметил Луговский.

