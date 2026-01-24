Старинный белорусский монастырь все же продали на аукционе 24.01.2026, 14:17

Новому владельцу имущество досталось за символическую плату.

У монастыря кармелитов, расположенного в туристическом городе Глубоком Витебской области, появился новый владелец.

После четырех лет неудачных попыток его удалось продать, сообщили в пресс-службе «БУТБ-Имущество».

Инвестор купил здание за очень символическую цену.

«Поскольку компания была единственным претендентом на покупку, уникальный лот достался ей по начальной цене + 5%, то есть всего за Br47,25», – сказано в сообщении.

Помимо этого, у покупателя появится право аренды земельного участка площадью более 10 соток на 40 лет.

Владельцем историко-культурной ценности 1735 года постройки стала минская компания, работающая в сфере финансовых услуг.

По информации Realt, на территории монастыря раньше размещались жилые корпуса, библиотека, госпиталь, аптека и склады. В 1812 году на несколько дней здесь останавливался Наполеон Бонапарт.

В 1865-м монастырь закрыли, на его территории возвели православную церковь. До наших дней от первоначальной постройки сохранилось лишь одно крыло здания из трех.

После покупки старинного строения столичной компанией ей предстоит в течение ближайших 12 месяцев обратиться в Министерство культуры за разрешением на выполнение ремонтно-реставрационных работ.

Одну из главных синагог Беларуси пустят с молотка

В Беларуси продают одну из самых больших сохранившихся синагог, расположенной в Кобрине. Объявление появилось на сайте «БелЮрОбеспечения».

Лот на площадке замечен уже не в первый раз. Еще в конце 2025 года здание пытались продать за Br600 000, но желающих не нашлось. Поэтому теперь стартовая цена намного ниже, писала Tochka.by.

Сейчас синагога площадью 1068 м2 принадлежит компании «Жилстройкомплект». Минчане могут помнить эту фирму – она не смогла достроить ЖК «Грушевский посад» и оказалась в долгах.

