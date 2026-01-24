Затаившийся Путин 1 24.01.2026, 14:34

Россия пытается обделывать за кулисами свои дела.

В мировой политике неделя прошла под знаком Всемирного экономического форума в Давосе. А сам форум, который предполагалось посвятить Украине, ее экономической поддержке и преодолению российской агрессии, оказался скомкан до масштабов одного острова.

Правда, самого большого - Гренландии. Пока премьер Канады Марк Карни выступал в Давосе с исторической речью, а президенты Франции и США демонстративно решили разминуться, Путин спокойно выжидал и успешно дождался как гостей из Вашингтона, так и приглашения в так называемый «Совет мира», пишет политолог Иван Преображенский для «Немецкой волны».

Суета вокруг Трампа

Президент США умеет оказываться в центре внимания. Удалось ему это и на этот раз, когда всего несколькими весьма поверхностными заявлениями про Гренландию Дональд Трамп фактически трансформировал повестку не только медиа, но также политиков и даже экономистов в одну из самых важных недель в году - неделю, когда в швейцарском Давосе традиционно проводится мировой экономический форум. Довеском, хотя и весьма значительным, стало решение Трампа прямо в Швейцарии учредить некий "Совет мира" - организацию во главе с самим собой в качестве председателя. Подменяя привычные международные институты, она претендовала бы на то, чтобы управлять разрешением проблемы сектора Газа, а также, как позднее выяснилось, российской агрессии против Украины, которую американский лидер предпочитает считать двусторонним конфликтом.

Итогом активности главы Белого дома на гренландском направлении и довольно туманных угроз применить силу, если ему не отдадут остров, стало стремительное переключение Евросоюза на эту проблему. Единая Европа все еще не создает вызовы, но продолжает реагировать на них, причем с заметным отставанием. Тем не менее ЕС собрал параллельно с Давосским форумом неформальный закрытый саммит и согласился, наконец, почти единогласно с тем, что дальше полагаться на Соединенные Штаты нельзя. Как минимум в ближайшие три года (и опять эти оговорки и надежды на лучшее) Америка перестает быть надежным союзником, в первую очередь, в области безопасности.

Надо срочно наращивать мускулы, заявляют в один голос европейцы, и им вторит партнер по НАТО - Канада, которой Трамп давно предлагает стать новым штатом США. Однако говорят они это так, как будто на границах ЕС не идет уже почти четыре года полномасштабная война, как будто весь 2025 год речь не шла о воссоздании грозного в прошлом европейского ВПК.

Умение отказывать

Собственно, всю неделю европейские лидеры занимались тем, что тренировали свои навыки говорить «нет». Датчане отменили участие в форуме в Давосе. Эмманюэль Макрон уехал, не дожидаясь американского лидера, после того, как Трамп обнародовал фрагмент их частной переписки и сообщил, что считает французского коллегу «хромой уткой», которую можно не принимать во внимание, поскольку во Франции в 2027 году пройдут президентские выборы, а действующий глава государства не имеет права участвовать в них.

Наконец, Владимир Зеленский, президент Украины, воюющей и замерзающей от российских ударов по ее энергетике, вначале, как и датчане, отказался ехать в Давос, обосновав это необходимостью быть уверенным в том, что в Швейцарии он подпишет с американцами документы, гарантирующие его стране безопасность. Затем Зеленский все же приехал и обрушился с критикой уже не на американцев, а на Францию с Великобританией, коря их за нерешительность. За год, по его словам, ничего не изменилось.

Маневр Зеленского, если это был маневр, в целом удался. Он все же встретился с Дональдом Трампом и даже подписал документ о гарантиях безопасности, который теперь должен уйти на ратификацию в национальные парламенты. Так, казалось бы, забытая в начале Давосского форума Украина внезапно вышла из тени Гренландии.

Путин, тихо отмолчавшись, пока США захватывали его друга Николаса Мадуро и посылали флот к иранским берегам, никак не высказавшись по Гренландии, радостно поддержав создание «Совета мира» и даже предложив американцам в счет его взноса забрать миллиард долларов из замороженных в Соединенных Штатах активов РФ, российский диктатор радостно встретил гонцов американского лидера.

О чем они договаривались очередные 3,5 часа со Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером (а также неким спецчиновником по «Совету мира») - как обычно, неизвестно. Зато мы знаем результат - новая попытка переговоров «на троих» в Объединенных Арабских Эмиратах. Неужели Путин все же отсиделся в засаде и дождался чего-то практического, выскочив вовремя из тени Гренландии?

