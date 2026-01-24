«Лукашенко боится, что Дрозды смогут взять за час» 26 24.01.2026, 18:34

Диктатора охватила паранойя.

Лукашенко в обход Генштаба поднял по тревоге мехбригаду на Витебщине.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях резко отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Лукашенко весит уже под 350 килограммов».

«Все эти «проверки» лукашенковских «частей» «до одного места дверки» - в случае боевых действий они будут уничтожены мгновенно вместе с сипатым».

«Лука, ты же млеешь по Советскому Союзу и армия у тебя построена по образцу «совка» - значит боеготовность у тебя только на бумажках и на красиво нарисованных картах, не более».

«Какой дурак будет воевать за это семейство?»

«Проверял, смогут ли за час взять Дрозды! Боится».

«Таракашка проверяет, кто поднимется, когда его тушу потащат на вертел».

