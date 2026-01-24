Европейцам стало ясно, что на правительство Трампа надеяться нельзя
24.01.2026, 15:08

На Давос возлагались огромные надежды.

Хотя президент США Дональд Трамп в настоящее время отошел от прямых военных угроз в адрес Гренландии, эксперты в Вашингтоне предупреждают, что такая непредсказуемая политика в долгосрочной перспективе может подорвать отношения США с европейскими союзниками. При этом ожидается, что Белый дом снова сосредоточит внимание на Украине.

По возвращении из Давоса Трамп говорил о достигнутых соглашениях по Гренландии довольно победоносно, но избегал конкретных ответов на вопросы журналистов на борту самолета.

- Мы все будем работать вместе. И на самом деле НАТО будет вовлечено в наши дела, Мы делаем это частично в сотрудничестве с НАТО, - ответил Трамп на вопрос журналиста, дает ли соглашение США право собственности на территорию.

Хотя отход Трампа от прямых военных угроз вызвал у ряда экспертов в Вашингтоне чувство облегчения, сохраняются опасения по поводу долгосрочных последствий такой политики для отношений с европейскими союзниками.

- Я думаю, эпизод с Гренландией подтвердил для европейцев то, что они и так уже знали, но теперь стало абсолютно ясно: на эту администрацию надеяться нельзя, - заявил бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор.

- Для меня это выглядит как настоящий переломный момент. Европейцы собрались и решили, что не хотят идти на поводу у американского президента. Это действительно необычная ситуация, - отметила эксперт по международной политике Джилл Доэрти.

По оценке экспертов, обсуждения вокруг Гренландии на время отвлекли внимание от войны в Украине, но ожидается, что Белый дом снова сосредоточится на украинском направлении.

- На Давос возлагались огромные надежды. Я знаю, что и украинцы, и американцы работали там очень активно. И вдруг появилась Гренландия. Совершенно без причины. Это был искусственно созданный кризис, который был никому не нужен, кроме одного человека, - сказал Тейлор.

Европа продолжает привыкать к непредсказуемому стилю администрации Трампа. Даже президент Украины Владимир Зеленский получил несколько уроков, и теперь ясно, что взаимодействие с Трампом не может строиться на тех же принципах, что при Байдене.

- Украинцам лучше акцентировать свои удары по России и демонстрировать силу, а не играть роль жертвы. Они должны быть увереннее и ярче показывать свою мощь, - отметил аналитик Университета Британской Колумбии Ибрагим Мурадов.

В то же время эксперты отмечают, что влияние США на ситуацию в Украине снижается, а роль и ответственность Европы растет.

- Разумеется, Дональд Трамп хочет закончить войну. Я не сказал бы, что США потеряли влияние, но оно снижается, в то время как влияние Европы растет. Особенно после того, как Соединенные Штаты прекратили прямую военную помощь Украине, - сказал аналитик Пенсильванского университета Митчелл Оренштейн.

Какую тактику Белый дом будет использовать дальше, пока неясно. По мнению экспертов, желание закончить войну искреннее, но конкретного плана пока нет.

