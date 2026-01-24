Портников о встрече в ОАЭ: Мы наблюдаем ненастоящие переговоры

  • 24.01.2026, 15:41
Виталий Портников

Речь идет про дипломатическую игру.

Весь переговорный процесс в ОАЭ не настоящие переговоры, а попытки Украины и ее европейских союзников не дать возможности администрации Трампа обвинить Киев в нежелании достичь мира.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Журналист прокомментировал, должна ли Украина выйти из процесса переговоров в Абу-Даби из-за очередного массированного обстрела России.

«У меня нет никаких сомнений по поводу того, что на настоящих переговорах преступный обстрел мирного населения является поводом для отказа в их продолжении и других дипломатических демаршей. Но проблема в том, что то, что мы наблюдаем сегодня, — не настоящие переговоры, а попытки Украины и ее европейских союзников не дать возможности администрации Трампа обвинить Киев в нежелании достичь мира, выйти из процесса и даже прекратить помощь Украине», — пояснил он.

По мнению Портникова, на самом деле Украина ведет переговоры с американцами.

«Россияне там для мебели и у них та же задача, что и у нас — самим своим присутствием убеждать Трампа в своем миролюбии. А то, что в Вашингтоне предпочитают не замечать обстрелов Украины в момент переговоров — это уже на совести их американских участников», — отметил журналист.

Состоятся ли когда-нибудь настоящие переговоры с Россией

Портников считает, что объективные предпосылки для этого в ближайшие годы практически отсутствуют. Даже в случае существенного уменьшения экономического и военного потенциала РФ.

«Скорее мы будем иметь дело с постепенным затуханием войны и нашими главными усилиями должны быть действия, направленные на истощение российских ресурсов. Участие в имитированном переговорном процессе с целью не допустить отказа США от давления на Москву является частью таких действий», — подытожил он.

