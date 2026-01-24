В Абу-Даби завершился второй день переговоров

В Абу-Даби завершился второй день переговоров6
- 24.01.2026, 16:26
- 5,436
Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершились. Об этом заявила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.
Они продолжались более трех часов.
В то же время, как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, переговоры прошли в «позитивном» и «конструктивном» ключе.
По его словам, стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби уже на следующей неделе.