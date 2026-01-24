В Абу-Даби завершился второй день переговоров 6 24.01.2026, 16:26

5,436

Они продолжались более трех часов.

Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершились. Об этом заявила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.

Они продолжались более трех часов.

В то же время, как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, переговоры прошли в «позитивном» и «конструктивном» ключе.

По его словам, стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби уже на следующей неделе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com