1 мая 2026, пятница, 22:43
В Абу-Даби завершился второй день переговоров

  • 24.01.2026, 16:26
Они продолжались более трех часов.

Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершились. Об этом заявила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.

В то же время, как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, переговоры прошли в «позитивном» и «конструктивном» ключе.

По его словам, стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби уже на следующей неделе.

КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко