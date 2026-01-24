НАТО готовит безлюдную роботизированную зону на границе с Беларусью

НАТО готовит безлюдную роботизированную зону на границе с Беларусью10
- 24.01.2026, 18:22
Бригадный генерал Бундесвера впервые раскрыл суть новой концепции обороны.
НАТО собирается за два года оборудовать границы с Россией и Беларусью автоматизированной системой обороны, включающей в себя роботов, многочисленные датчики и дроны, пишет Bild.
Как заявил заместитель начальника штаба командования сухопутных сил НАТО генерал Томас Ловин в комментарии Welt am Sonntag, к границе также перебросят большое количество техники и вооружений.
«Мы увидим заметно большие запасы, чем прежде, в государствах НАТО на границе с Россией», - заявил он.
По словам генерала, НАТО на границе с Россией и Беларусью планирует в основном опираться на технику и будущую «сложную, многоуровневую систему обороны».
Он объяснил, что «автоматизированная зона» будет устроена таким образом, что на первом этапе сдерживать вражеские силы будут роботизированные вооружения, и противнику «сначала придётся их преодолеть».
Замысел заключается в сбережении солдат, поскольку, по словам Ловина, эта зона будет в значительной степени безлюдной.
Заявления генерала Ловина – первое публичное сообщение о новой концепции обороны НАТО. По информации газеты Welt am Sonntag, реализовать её планируется к концу 2027 года.