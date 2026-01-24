В Украине жестко «прошлись» по Орбану 4 24.01.2026, 18:49

9,850

Глава украинского МИД ответил на новые «обвинения» Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действует как приспешник нацистов Ференц Салаши во время Второй мировой войны.

Об этом Сибига написал в субботу, 24 января, в соцсети Х в ответ на новые обвинения венгерской стороны — в частности своего коллеги Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии обвинил Украину в якобы вмешательстве в венгерские выборы. «Мы знаем, что вы хотите правительство, которое бы согласилось с Брюсселем и было бы готово втянуть Венгрию в вашу войну», — заявил Сийрято.

Сибига ответил, что на самом деле глава венгерского правительства Виктор Орбан не заботится о мире и безопасности. Когда Орбан выражает надежду, что Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС «еще 100 лет», он выполняет пожелания российского диктатора Владимира Путина, подчеркнул глава украинского МИД.

По словам Андрея Сибиги, таким образом Орбан превращает Венгрию в сообщника Кремля.

«Сегодня Орбан действует даже не как Миклош Хорти, а как приспешник Гитлера Ференц Салаши. Это урок Второй мировой войны», — написал Сибига.

И противопоставил Орбана выдающимся деятелям венгерской культуры: мол, Венгрия и венгры достойны лучшего правительства, ведь «венгерский народ — это народ достоинства и свободы, народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com