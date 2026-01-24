1 мая 2026, пятница, 22:49
В Украине жестко «прошлись» по Орбану

4
  • 24.01.2026, 18:49
  • 9,850
Глава украинского МИД ответил на новые «обвинения» Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действует как приспешник нацистов Ференц Салаши во время Второй мировой войны.

Об этом Сибига написал в субботу, 24 января, в соцсети Х в ответ на новые обвинения венгерской стороны — в частности своего коллеги Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии обвинил Украину в якобы вмешательстве в венгерские выборы. «Мы знаем, что вы хотите правительство, которое бы согласилось с Брюсселем и было бы готово втянуть Венгрию в вашу войну», — заявил Сийрято.

Сибига ответил, что на самом деле глава венгерского правительства Виктор Орбан не заботится о мире и безопасности. Когда Орбан выражает надежду, что Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС «еще 100 лет», он выполняет пожелания российского диктатора Владимира Путина, подчеркнул глава украинского МИД.

По словам Андрея Сибиги, таким образом Орбан превращает Венгрию в сообщника Кремля.

«Сегодня Орбан действует даже не как Миклош Хорти, а как приспешник Гитлера Ференц Салаши. Это урок Второй мировой войны», — написал Сибига.

И противопоставил Орбана выдающимся деятелям венгерской культуры: мол, Венгрия и венгры достойны лучшего правительства, ведь «венгерский народ — это народ достоинства и свободы, народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана».

