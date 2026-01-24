«Какое позорище в Беларуси происходит в 2026 году!» 16 24.01.2026, 20:13

Белорусы возмутились ограничением безлимитного мобильного интернета.

В конце февраля по решению Министерства связи и информатизации мобильные операторы будут вынуждены изменить условия тарифных планов с безлимитным интернетом. Высокая скорость будет только на первые 30 ГБ в месяц — дальше придется или мириться со скоростью 1 Мбит/с, или доплачивать. Как заявил глава этого ведомства Кирилл Залесский, нововведение затронет «всего менее 15% абонентов». Но, кажется, многие белорусы с ним не согласны. «Зеркало» собрало мнения в Threads.

Многие пользователи возмущены ограничениями мобильного интернета в 2026 году, когда, казалось бы, все вокруг завязано на технологиях и сети.

— Министерство связи Республики Беларусь в 2026(!) году установило для нас, белорусов, в эпоху максимального потребления контента, ограничение в несчастные 30 ГБ трафика в месяц! — пишет Владислав. — У меня цензурных слов не хватает, чтобы это комментировать. Илон Маск, спаси наш интернет, дай нам Starlink… Я готов платить 100 долларов в месяц, лишь бы был стабильный и быстрый анлим (безлимитный интернет. — Прим. ред.) 24/7 без привязки к этому Министерству связи.

С ним согласна и Александра — решение ведомства она восприняла очень эмоционально.

— Я в ярости. Только что объявили «безлимиту» ограничение в 30 ГБ. В 2026 году! Это же насмешка. Мне не хватит даже на неделю: музыка, видеозвонки родным, YouTube и работа в облаке — и все, лимит исчерпан. А эти заявления вы слышали? Что «у нас дешево» — да какая разница, если за эти деньги нельзя нормально жить в сети? 30 рублей — это 1,5−2% от зарплаты, а для многих и все 3%. И что мы получаем? Не интернет, а постоянный стресс «не выйти за лимит», — констатирует она. — Мы не в 2000-х живем. Интернет — это не роскошь, а БАЗА: для связи, работы, учебы. А нас заставляют экономить каждый мегабайт, будто это золото. Это позорище. И это в то время, когда весь мир движется вперед. У меня все.

Вызывает вопросы у белорусов и то, сколько теперь будут стоить пакеты мобильного интернета.

— У меня оплачено 100 ГБ, я хочу иметь 100 ГБ. Раз пошли такие пляски, если не можете дать услугу, заявленную тарифом — нужно уменьшать стоимость тарифа. Иначе я так не играю, — возмущается пользовательница sushki_no.

В Минсвязи уверены, что 30 ГБ вполне достаточно — а вот пользователи Threads, кажется, так не считают.

— 30 ГБ — это на выходные чисто фильмы посмотреть? Какое позорище в Беларуси происходит в 2026 году! Мир двигается вперед, развивается, а у нас ограничения ставят, — рассуждает Владислав.

— 30 «гигов» — это издевательство. Я и жена — полиграфисты, у нас файлы размером в десятки гигабайт. Это просто кошмар, — делится darklight_red.

— А еще кто-то [может] работать удаленно через телефон, и эти нововведения только усложняют жизнь обычным людям. Зажрались там у власти. Я и так плачу налоги от работы, так почему я еще должна платить сверх использования интернета? — задается вопросом Александра.

Есть и те, кто уверен, что проблемы нет.

— Да никто вас не ограничит 30 ГБ. Купите дополнительный трафик, сколько нужно — и все, проблему на пустом месте придумали, — ответил недовольным Максим.

— Не**р жаловаться. За***ли! Смотрите фильмы с интернетом от «Белтелекома», а в телефоне сообщения отправлять — 30 ГБ более чем предостаточно, — считает пользователь materk01.

— У вас дома интернета нет? Вы смотрите фильмы на телефоне с мобильного интернета? Многие упускают, что речь идет о мобильном трафике. На домашнем интернете ограничения не планируются. По крайней мере, пока, — отмечает valkrau_gmbh.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В комментариях мужчине стали возражать: во-первых, не у всех есть возможность провести дома интернет, а во-вторых — оплаченную услугу хотелось бы получать целиком, а не частично.

— В деревне нет «Белтелекома» и не предвидится, — отмечает bilberrywine.

— Да, я смотрю с мобильного интернета «Кинопоиск» на работе, — пишет Юлия. — Я заключила договор на безлимитный интернет без ограничений скорости, и я плачу за него почти 40 рублей. С х** ли мне будут предоставлять за эти же деньги услугу худшего качества?

А пользователь justfray в шутку предположил, как именно ведомство высчитывало количество интернета, которое не будут ограничивать.

«Совещание в министерстве связи:

— Что белорусы делают в мобильном интернете?

— Ну заходят на сайт БелТА почитать новости, потом рассылают в «Вайбере» открытки с праздниками. После работы крутят фриспины на «Бетере» и «Белбете» (активно рекламируемые онлайн-казино. — Прим. ред.). Перед сном могут скачать пару песен.

— Хватит ли им 30 гигабайт в месяц?

— С лихвой!»

