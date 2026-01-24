Кулеба подвел итоги «энергетического Рамштайна»
- 24.01.2026, 20:53
Партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку Украины новыми пакетами.
Украинские правительственные чиновники провели заседание «энергетического Рамштайна» в формате G7+. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм.
По его словам, партнерам были представлены шаги Украины по усилению энергетической устойчивости.
«Все эти решения требуют международной поддержки – и мы ее имеем. Искренне благодарю за поэтапную совместную подготовку к отопительному сезону, а также за оперативную помощь в последние недели и дни. Поблагодарил правительства и граждан стран-участниц встречи, Европейский Союз, международные организации и финансовые институты», – написал вице-премьер.
Партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку Украины новыми пакетами гуманитарной помощи, в частности:
США – более $400 млн;
Великобритания – почти €23 млн;
Нидерланды – €23 млн;
Германия – €60 млн;
Италия – €10 млн, дополнительно €50 млн заложено в бюджете на 2026 год.
Также Кулеба поблагодарил партнеров за быстрое реагирование и практическую помощь в январе:
Еврокомиссия – 447 генераторов для Киева и общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;
Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;
Италия – 78 котлов высокой мощности;
Литва – 90 генераторов;
Германия – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;
Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;
Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;
Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование.
По словам Кулебы, Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку в совместной работе по четырем ключевым направлениям:
расширение децентрализованной генерации для тепла и воды;
наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования;
формирование «банка» критического оборудования для быстрого реагирования после атак;
масштабирование физической защиты энергообъектов.
«Помогая Украине пройти эту зиму, партнеры защищают не только украинцев, но и инвестируют в стабильность и безопасность всей Европы», – резюмировал чиновник.