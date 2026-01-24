Кулеба подвел итоги «энергетического Рамштайна» 24.01.2026, 20:53

2,386

Партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку Украины новыми пакетами.

Украинские правительственные чиновники провели заседание «энергетического Рамштайна» в формате G7+. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм.

По его словам, партнерам были представлены шаги Украины по усилению энергетической устойчивости.

«Все эти решения требуют международной поддержки – и мы ее имеем. Искренне благодарю за поэтапную совместную подготовку к отопительному сезону, а также за оперативную помощь в последние недели и дни. Поблагодарил правительства и граждан стран-участниц встречи, Европейский Союз, международные организации и финансовые институты», – написал вице-премьер.

Партнеры подтвердили готовность продолжать поддержку Украины новыми пакетами гуманитарной помощи, в частности:

США – более $400 млн;

Великобритания – почти €23 млн;

Нидерланды – €23 млн;

Германия – €60 млн;

Италия – €10 млн, дополнительно €50 млн заложено в бюджете на 2026 год.

Также Кулеба поблагодарил партнеров за быстрое реагирование и практическую помощь в январе:

Еврокомиссия – 447 генераторов для Киева и общин по всей стране, с фокусом на прифронтовые области;

Польша – почти 400 генераторов для Киевской области;

Италия – 78 котлов высокой мощности;

Литва – 90 генераторов;

Германия – блочно-модульные котельные общей мощностью 16 МВт;

Швейцария – до 500 тыс. евро для Харьковской и Киевской областей;

Япония – 140 генераторов малой и средней мощности, 60 трансформаторов, 2 когенерационные установки;

Франция – более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт и другое оборудование.

По словам Кулебы, Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку в совместной работе по четырем ключевым направлениям:

расширение децентрализованной генерации для тепла и воды;

наполнение Национального резерва мобильного энергетического оборудования;

формирование «банка» критического оборудования для быстрого реагирования после атак;

масштабирование физической защиты энергообъектов.

«Помогая Украине пройти эту зиму, партнеры защищают не только украинцев, но и инвестируют в стабильность и безопасность всей Европы», – резюмировал чиновник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com