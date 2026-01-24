На Беларусь надвигается снег с дождем 24.01.2026, 21:22

Белгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

Завтра, 25 января, в Беларуси еще будет морозно, а снег ожидается только на западе страны. В понедельник, 26 января, местами придет оттепель и почти повсеместно прогнозируются осадки: снег, мокрый снег и снег с дождем.

Белгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

В воскресенье, 25 января, Беларусь останется под властью холодной воздушной массы, только в западных районах будет влиять фронтальный раздел. В течение суток местами, а на западе страны – во многих районах, ожидается снег. Ночью будет -15..-21°C, при прояснениях - до -24, на юго – западе--10..-14°C. Днем-от -5°C по юго-западу до -15°C по северу.

В понедельник, 26 января, в Беларуси ожидаются активные фронтальные разделы с юга Европы и теплые воздушные массы средиземноморского происхождения. В результате почти повсеместно прогнозируются осадки: снег, мокрый снег, снег с дождем. Местами метель и сильный ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза на юго-западе до 17 мороза на северо-востоке. Днем – -1..-8°C, а на юго – западе и на юге-от 0 до 2 тепла.

Во вторник, 27 января погода останется почти такой же, только еще потеплеет. Иногда снег, мокрый снег и дождь, ночью местами по северо-востоку – снегопады. Температура ночью составит от 0 до 7 мороза, местами по северо-востоку до -9°C. Днем – от 3 тепла до 3 мороза, а по северо-востоку – до -5°C.

