1 мая 2026, пятница, 22:50
США, Украина и РФ проведут 1 февраля новый раунд переговоров в Абу-Даби

  24.01.2026, 21:32
  • 2,440
В Axios раскрыли подробности.

Следующий раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России запланирован на 1 февраля. Встреча состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Следующий раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России состоится 1 февраля в Абу-Даби, - журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. Отмечается также, что американские чиновники назвали переговоры по Украине в Абу-Даби «продуктивными».

«И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса», - добавил представитель США.

