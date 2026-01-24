США, Украина и РФ проведут 1 февраля новый раунд переговоров в Абу-Даби 24.01.2026, 21:32

В Axios раскрыли подробности.

Об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Следующий раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России состоится 1 февраля в Абу-Даби, - журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. Отмечается также, что американские чиновники назвали переговоры по Украине в Абу-Даби «продуктивными».

«И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса», - добавил представитель США.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com