США, Украина и РФ проведут 1 февраля новый раунд переговоров в Абу-Даби
- 24.01.2026, 21:32
В Axios раскрыли подробности.
Следующий раунд трехсторонних переговоров США, Украины и России состоится 1 февраля в Абу-Даби, - журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. Отмечается также, что американские чиновники назвали переговоры по Украине в Абу-Даби «продуктивными».
«И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса», - добавил представитель США.