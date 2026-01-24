1 мая 2026, пятница, 22:50
В Киеве показали крупным планом боевую часть российского Искандера весом в полтонны

4
  • 24.01.2026, 21:45
  • 12,090
В Киеве показали крупным планом боевую часть российского Искандера весом в полтонны

Ее обнаружили рядом с жилыми домами и АЗС после массированного обстрела.

Взрывотехники киевской полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты Искандер-М, которой российские агрессоры били по городу.

Об этом сообщила в субботу, 24 января, полиция Киева.

Фрагменты ракеты с боевым зарядом весом около полтонны обнаружили рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе. Эти фрагменты были очень опасными, отметили в полиции.

Совместно с саперами ГСЧС специалисты перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли его для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона.

В ночь на 24 января Россия атаковала Украину 375 дронами и 21 ракетой, в том числе двумя Цирконами, девятью Х-22, шестью Искандерами и одной Х-59. Основной удар был направлен на Киев и Киевскую область.

Как заявил представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, РФ использовала для удара по Киеву противокорабельные ракеты Х-22/Х-32, и это является беспрецедентным случаем,

В Голосеевском районе Киева в результате российской комбинированной атаки был разрушен верхний этаж кондитерской фабрики Roshen. Там погибла женщина, еще два человека получили ранения.

