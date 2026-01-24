«Выпила почти все, и только в конце заметила, что внутри что-то странно тряслось» 7 24.01.2026, 22:46

11,182

Белоруска купила детский сок, а обнаружила в нем «добавку».

Белоруска под ником zhami. el купила сок «Агуша» — и обнаружила в нем необычный предмет, но так и не поняла, что это. Своей находкой она поделилась в Threads, пишет «Зеркало».

— Купили «Агушу». Я выпила почти все, и только в конце заметила, что внутри что-то странно тряслось. Открыли упаковку — а там плесень… Много плесени, и черной, и белой. Очень неприятно, особенно учитывая, что это детский продукт. Будьте осторожны, проверяйте перед тем, как пить. Хорошо, что решила выпить сама, а не мой ребенок, — написала она.

В комментариях женщина пояснила, что вкус у сока был «нормальным», но «не таким приторным, как обычно».

— Я не знаю, что это, вижу плесень и какой-то инородный предмет внутри. Может, упаковка от чего-то, не знаю даже, — рассказала она.

За сутки у поста более 800 тысяч просмотров, 1500 лайков и почти 140 комментариев. Многие сомневаются, что это и правда плесень, другие делятся своим мнением о продукции «Агуши».

«Твердая, еще и блестящая плесень… Неужели по вкусу не поняли, что что-то не так? Может, все-таки не плесень, а что-то другое. Странно все».

«Если бы там была такая плесень, вы бы не смогли пить, поверьте. Это похоже на часть упаковки, слой пластика».

«Давно считаю, что нужно всем делать прозрачную упаковку для детских продуктов».

«Мало фото, ничего не понятно, похоже на вброс. Не верю. Если вы такие тревожные, вскрыть упаковку ножом и вылить в бутылку или стакан не составит труда. Чувствуется вброс тотальный».

«Я недавно купила горошек в закрытой банке, в итоге вместе с горошком лежал кусочек какой-то белой тряпочки — то ли это вата, то ли что, — и, естественно, это было все в плесени. Теперь у меня новая фобия, и я покупаю все только в стекле, покрутив банку сто раз, чтоб снова не найти такой сюрприз».

«Обхожу «Агушу» стороной, так как очень много читала про такие случаи. Производители сами пусть свою плесень хавают».

«Лучше вообще такие соки не покупать детям: там столько сахара и еще непонятно чего, а у фруктовых пюре срок годности — год или два. А теперь подумайте, чем их так пичкают, что пюре не портится целый год! Натуральное пюре максимум сутки простоит. Лучше уж дома приготовить, чем рисковать здоровьем детей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com