Как улучшить качество сна с помощью цвета и света

Многие перед отходом ко сну совершают большую ошибку.

Из-за короткого светового дня и злоупотребления гаджетами каждый рискует столкнуться с проблемой засыпания. Разбираемся, как можно себе помочь

Известно, что засыпать лучше в полной темноте — это способствует выработке мелатонина, гормона сна. Плотные шторы стали маст-хэвом для жителей мегаполисов, а маски для сна — любимым аксессуаром в путешествии. Но недавние исследования ученых говорят о том, что процесс засыпания можно ускорить и обратным способом — с помощью света, пишет РБК.

В чем проблема

Многие из нас перед отходом ко сну совершают большую ошибку — используют мобильный телефон, включают сериал или сидят за компьютером. Все это делает процесс засыпания тяжелым по трем причинам. Во-первых, когда вы работаете лежа в кровати, в мозгу устанавливаются новые нейронные связи и вы начинаете бессознательно воспринимать спальню не как зону отдыха, а как рабочую. Во-вторых, любая мыслительная деятельность, даже пролистывание ленты инстаграма, не говоря уже о рабочих задачах, возбуждает нервную систему. Но есть еще и третья, менее известная, но самая важная причина. Экраны телефонов, ноутбуков и телевизоров, а также люминесцентные лампы излучают так называемое голубое свечение.

Оттенки синего и других холодных цветов могут снижать уровень гормона сна мелатонина — это обманывает наш мозг, заставляя думать, что сейчас день, и влияют на циркадные ритмы. Это сказывается как на количестве, так и на качестве сна.

Как стимулировать выработку мелатонина

Восстановить уровень мелатонина сложно — выключить телефон и полчаса полежать в темноте вряд ли будет достаточно. Для того чтобы уровень гормона сна был в норме, необходимо увеличить физическую активность в течение дня и регулярно бывать на солнце.

Также выработку гормона сна можно стимулировать с помощью света теплых оттенков. Исследования показывают, что 30-минутная терапия красным светом в течение 14 дней улучшает выработку мелатонина и помогает улучшить качество сна [3]. Провести такую терапию в домашних условиях получится вряд ли, но упрощенную версию реализовать не так сложно. Например, «умные» лампочки могут включать свет разных цветов, в том числе и красного. Также можно поставить в спальню ночник с теплым оттенком света, при этом важно, чтобы свет был приглушенным.

А еще на усиленную выработку мелатонина может влиять свет любимого цвета. Например, как в темноте, так и с включенным белым светом участники эксперимента засыпали в среднем за 21 минуту, при свете неприятного цвета — за 17 минут, а при свете любимого цвета — за 12. Зеленый и пурпурный цвета могут плохо влиять на сон — их действие пока не очень хорошо изучено, поэтому лучше их избегать.

Часто на форумах для восстановления режима сна и более быстрого засыпания советуют употреблять мелатонин. Судя по научным публикациям, передозировки мелатонином в привычном понимании не бывает, но после его приема часто наблюдается сонливость в течение следующего дня или небольшое повышение температуры. На качество и глубину сна мелатонин практически не влияет, поэтому сидеть допоздна в телефоне, а потом выпить таблетку в надежде проснуться бодрым с утра не выйдет. И все-таки заниматься самолечением — не лучшая затея, поэтому перед приемом лучше обратиться за консультацией к врачу.

Цвет цвету рознь

Одни и те же цвета освещения и цветовой гаммы спальни по-разному воздействуют на организм. Если говорить о том, как цвет стен вашей спальни влияет на сон, то синий можно поставить на первое место — он прекрасно успокаивает. В то же время стены красного или ярко-неонового оттенка действуют на нервную систему возбуждающе.

Будет полезно обставить спальню зелеными предметами — этот цвет действует успокаивающе. А желтый вряд ли поможет лучше заснуть, зато поможет легче проснуться.

Какой бы цвет стен вы ни выбрали, помните еще одно правило — избегать глянцевого покрытия, отражающего свет.

Как наладить сон с помощью света

Не использовать телефон, компьютер или телевизор как минимум за час перед сном, а еще лучше — избегать источников синего свечения после захода солнца. Но позволить отказаться от телефона и не быть на связи после 15 часов (зимой во многих регионах России темнеть начинает примерно в это время) могут немногие. При необходимости можно приобрести очки, которые блокируют синий цвет, или установить на телефон специальное приложение. Но привычка пользоваться последним вряд ли приживется у многих — цвета в смартфоне непривычно искажаются.

Выключать свет за час-два перед сном. В это время можно зажигать свечи — это прекрасный источник теплого света, к тому же наблюдение за огнем успокаивает.

Отказаться от люминесцентных ламп и заменить их на лампочки более теплых оттенков.

Проводить как можно больше времени на улице, особенно в ясные солнечные дни. Это стимулирует выработку мелатонина.

