150-килограммовый Лукашенко совсем ослаб
- 25.01.2026, 12:50
Диктатор перешел на трехдневку.
На этой неделе Лукашенко появлялся на публике в понедельник, вторник и четверг.
На переход Лукашенко на трехдневную неделю обратил внимание канал «Вечерний дофамин»:
«В остальные дни подчиненные делали вид, что он ими командует. Вот даже целую бригаду по тревоге подняли — якобы по личному распоряжению Лукашенко.
Напомним, чем занимался в эти три дня правитель.
В понедельник, 19 января, встречался с губернатором Кировской области. На этой встрече Лукашенко предлагал …сотрудничать странам ЕС с Беларусью: «…Что мы косо смотрим друг на друга? Однако есть одно «но»: «Беларусь и Россию делить не надо». Представителей ЕС во Дворце независимости не было, и, по-видимому, правитель говорил сам с собой.
Еще Лукашенко обращался к украинцам, которые тоже на его встрече с российским губернатором не присутствовали.
Символично, что в тот же день правитель подписал указ о повышении трудовых пенсий.
Во вторник, 20 января, Лукашенко вручал символы Государственного знака качества в Минском международном выставочном центре.
Дал поручение директору «БЕЛДЖИ» сделать стопроцентный собственный автомобиль и принял сертификат на рестайлинговый BELGEE X50+.
В этот же день он принял приглашение Трампа и подписал документ о присоединении Беларуси к Совету Мира, а также рассказал журналистам, что не собирается платить за это миллиард.
В среду, 21 января, пресс-служба правителя не сообщала о его рабочем графике.
В четверг, 22 января, Лукашенко вручал дипломы доктора наук и аттестаты профессора, а после объявил о назначении новых посла Беларуси в России и министра финансов.
В пятницу, 23 января, правитель поднял тарифы на услуги ЖКХ. Также по его поручению «одно из механизированных соединений приведено в боевую готовность в рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси». На людях Лукашенко не объявлялся — ни встреч, ни рабочих визитов, ни интервью своему пулу.
И этот человек учил белорусов «приходить на работу и работать с утра до ночи».