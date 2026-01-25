В Абу-Даби проходили не только трехсторонние, но и двусторонние переговоры Украины и РФ

В Абу-Даби проходили не только трехсторонние, но и двусторонние переговоры Украины и РФ3
- 25.01.2026, 3:30
Стороны провели встречу без американцев.
Во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев.
Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
Издание пишет, что во время переговоров 23-24 января украинская и российская делегации встретились при посредничестве американцев, а также напрямую – в присутствии представителей США.
Кроме этого, переговорные команды провели встречу с главой ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом. ОАЭ ранее выступали посредником между Украиной и Россией по обмену военнопленными.