закрыть
2 мая 2026, суббота, 5:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Абу-Даби проходили не только трехсторонние, но и двусторонние переговоры Украины и РФ

3
  • 25.01.2026, 3:30
  • 5,306
Стороны провели встречу без американцев.

Во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев.

Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Издание пишет, что во время переговоров 23-24 января украинская и российская делегации встретились при посредничестве американцев, а также напрямую – в присутствии представителей США.

Кроме этого, переговорные команды провели встречу с главой ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом. ОАЭ ранее выступали посредником между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

