В Абу-Даби проходили не только трехсторонние, но и двусторонние переговоры Украины и РФ 3 25.01.2026, 3:30

Стороны провели встречу без американцев.

Во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев.

Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Издание пишет, что во время переговоров 23-24 января украинская и российская делегации встретились при посредничестве американцев, а также напрямую – в присутствии представителей США.

Кроме этого, переговорные команды провели встречу с главой ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом. ОАЭ ранее выступали посредником между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

