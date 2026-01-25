Названы популярные витамины, которые не стоит принимать утром

Названы популярные витамины, которые не стоит принимать утром3
- 25.01.2026, 5:50
Вот что может произойти.
Большинство людей привыкли принимать витамины утром, но это ошибка. Некоторые добавки могут раздражать желудок и снижать эффективность, если принимать их на пустой желудок.
Об этом сообщает Good Housekeeping.
Железо
В журнале StatPearls говорится, что железо является жизненно важным питательным веществом, которое помогает предотвратить анемию, что приводит к усталости и слабости.
Если вы принимаете этот минерал отдельно или как часть поливитаминов, не употребляя пищу, то это может вызвать симптомы расстройства пищеварения, такие как тошнота и рвота. Даже если вы завтракаете, то потребление слишком большого количества железа может вызвать запор.
Этот минерал также взаимодействует с кофе, ведь напиток содержит тип полифенольного соединения, которое называется хлорогеновой кислотой. Она связывается с железом во время пищеварения, что затрудняет усвоение этого минерала организмом.
Стоит подождать примерно 2 часа после утреннего кофе, а только потом принимать добавку.
Магний
Магний глицинат хорошо известен своей способностью поддерживать качество сна.
Исследование 2024 года, опубликованное в американском журнале Lifestyle Medicine, показало, что магний помогает регулировать гамма-аминомасляную кислоту, или ГАМК, которая может успокоить нервную систему и помочь расслабить мышцы и ум.
Поэтому идеально принимать эту форму магния на ночь, чтобы хорошо выспаться. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами магния, добавьте эту добавку в свой режим приема после ужина, а не во время завтрака.
Витамин А
Это жирорастворимый витамин, который жизненно важен для здоровья зрения и богат антиоксидантными свойствами. Если вы принимаете витамин А или любой другой жирорастворимый, такой как D, E и K утром, не употребляя жиров, то теряет всю пользу.
Это объясняется тем, что без пищевых жиров эти витамины не могут так легко усваиваться организмом. Поэтому всегда принимайте его с завтраком, богатым полезными жирами из таких продуктов, как авокадо, яйца или йогурт.
Суточная норма витамина А зависит от возраста и состояния организма. Микроэлемент нужен для зрения, иммунной системы, роста и развития тканей. Основные советы:
дети 4-8 лет - около 400 мкг в день
дети 9-13 лет - 600 мкг в день
подростки 14-18 лет - 700 мкг в день
взрослые - мужчины 900 мкг, женщины 700 мкг в день