Нетаньяху запретил президенту Израиля быть на открытии «Совета мира» Трампа
- 25.01.2026, 8:35
Возникла запутанная ситуация.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Белому дому в просьбе разрешить президенту Исааку Герцогу присутствовать на церемонии открытия «Совета мира» Дональда Трампа.
Об этом сообщает Axios.
По словам двух источников, Нетаньяху утверждал, что приглашение лидера США предназначалось ему, а не Герцогу. Таком образом, премьер наложил вето на участие президента в мероприятии, и Герцог так и не присутствовал.
США в свою очередь надеялись, что присутствие израильского чиновника на мероприятии покажет, что «Совет мира» и планы Трампа по Газе пользуются широкой поддержкой как со стороны арабских и мусульманских лидеров (которые были на мероприятии), так и со стороны Израиля. Однако отсутствие Израиля создало впечатление, что страна не на 100% поддерживает эту идею.
Как известно, Белый дом направил приглашения 58 странам. В приглашении говорилось, что каждая страна может направить на мероприятие главу своего государства или правительства, либо уполномоченного ими представителя.
Однако Нетаньяху не поехал на Всемирный экономический форум в Давос, так как имеет ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.
Источники говорят, что во вторник и среду Белый дом обратился в канцелярию премьер-министра Израиля и предложил, чтоб Герцог представлял Израиль, присутствовал вместе с другими лидерами и подписал устав «Совета мира». Однако Нетаньяху отклонил просьбу и фактически наложил вето на участие Герцога.
Также собеседники Axios рассказали еще детали переговорах с Нетаньяху. По их словам, некоторые телефонные звонки были «напряженными и сложными».
В среду вечером, 21 января, Белый дом все еще надеялся найти решение. Попытки урегулировать вопрос продолжались до нескольких часов до начала церемонии в четверо, но Нетаньяху продолжал настаивать на своем отказе.
Один из источников сообщил, что этот инцидент создал напряженность между канцелярией премьер-министра и канцелярией президента, а также между Нетаньяху и Белым домом.
В конечном итоге администрация Трампа решила не вступать в войну с Нетаньяху. Вместо этого советники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф предпочли сосредоточить давление по вопросу открытия КПП Рафах между Египтом и Газой.
Кроме того, миллиардер Илон Маск публично высмеял подход Трампа к решению глобальных конфликтов. Он поставил под сомнение эффективность созданного механизма.