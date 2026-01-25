Российские Белгород, Таганрог и Пермь погрузились во тьму

Российские Белгород, Таганрог и Пермь погрузились во тьму10
- 25.01.2026, 8:43
Волна блэкаутов дошла до Подмосковья.
Поздно вечером, 24 января, и в ночь на 25 число - российские города Белгород, Таганрог и Пермь столкнулись с блэкаутами. Как минимум один город остался без света из-за якобы атаки по ТЭЦ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Белгород
Судя по информации в пабликах, Белгород после 21:00 был атакован неизвестными ракетами. Удары якобы были по местной ТЭЦ. После этого в городе наблюдались перебои со светом.
Чуть позже атаку подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков, утверждая, что якобы был обстрел с РСЗО HIMARS.
«Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места» - добавил он.
Параллельно местные каналы писали, что в некоторых районах города пропало отопление. Перебои возникли также и в Строителе, о чем пишет «Пепел Белгород».
Таганрог и Пермь
Вечером того же дня ряд пабликов сообщили, что в Таганроге Ростовской области существует угроза применения неизвестных беспилотников.
Уже в ночь на 25 января в сети появились кадры, на которых виден пожар, слышно взрывы, после чего в домах пропал свет. Один из очевидцев полагает, что их «бомбят». При этом каналы пишут, что в городе сломался трансформатор.
В блэкаут в тот же вечер погрузился район Закамск в городе Пермь. Что стало причиной, неизвестно. Однако паблики отмечают, что в этом районе находится Пермский пороховой завод.
Другие города
Вечером 24 января в Telegram-каналах появилась информация, что Зарайск Московской области тоже частично погрузился в блэкаут. Судя по ответу одного из официальных представителей Мосэнерго, случилась авария на сетях.
Добавим, что по данным мониторинговых каналов, этой ночью слышны взрывы в городе Орел и в Брянской области.