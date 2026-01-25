В Дании начался гражданский бойкот американских товаров

Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

С помощью мобильных приложений.

В Дании растет популярность мобильных приложений, которые помогают потребителям идентифицировать и избегать американских товаров из-за политики США в отношении Гренландии.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, популярность таких приложений как UdenUSA (без США - ред.) и Made O'Meter резко возросла в рейтингах App Store и Google Play в Дании. Программы позволяют сканировать штрих-коды товаров и получать информацию об их происхождении, а американские продукты отмечаются, чтобы стимулировать потребителей не покупать их.

Например, диетическая кола, любимый напиток президента США Дональда Трампа, отмечается красным крестиком в одном из приложений, тогда как напротив известных напитков из Франции или Австралии изображена зеленая галочка.

Приложение UdenUSA возглавило список бесплатных программ в датском App Store, опередив даже чат-боты искусственного интеллекта. Его создал 21-летний программист Йонас Пиппер вместе с другом, который объяснил, что проект не направлен непосредственно на призыв к бойкоту, а должен дать потребителям «прозрачность в выборе товаров».

По оценкам СМИ, распространение таких приложений частично вызвано реакцией датчан на комментарии Трампа о возможной покупке Гренландии.

Эксперты отмечают, что бойкот американских товаров в супермаркетах вряд ли будет иметь существенное экономическое влияние на США из-за небольшой доли импортируемых из Америки продуктов. Однако инициатива демонстрирует рост напряжения среди граждан Дании и стремление потребителей выразить свой протест таким образом.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com