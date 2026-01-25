СМИ: Есть продвижение в важном вопросе на переговорах в Абу-Даби

СМИ: Есть продвижение в важном вопросе на переговорах в Абу-Даби3
- 25.01.2026, 9:40
Но это не вопрос территорий.
В ходе переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби делегации встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, другая - военная.
Как рассказал РБК-Украина проинформирован источник, знакомый с деталями переговоров, по политической секции значительного прогресса достигнуто не было.
Что известно о позиции сторон
Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода Украиной своих войск из неоккупированной части Донецкой области.
В чем удалось продвинуться
«Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», - уточнил источник.
По его словам, военная подгруппа договорилась за неделю - до следующей встречи, подготовить определение терминов - того, что будет трактоваться как режим прекращения боевых действий, режим прекращения огня, что считать их нарушением и тому подобное. На следующей встрече переговорщики должны обменяться этими дефинициями.
Мониторинг выполнения соглашения
Кроме того, по информации издания, российская делегация сначала заявила, что не хотят, чтобы к мониторингу и центру контроля были привлечены ни НАТО, ни ОБСЕ, ни европейские страны, которые поддерживают Украину во время войны.
«На что Дрисколл у них спросил: «вы же знаете, что значительная часть ресурсов Украине идет от США, а если мы будем участвовать в мониторинге, то что?» Россияне задумались и отвечают: «да между нашими президентами сложились доверительные отношения, поэтому мы не против, давайте». Затем похожий вопрос задал Гринкевич по центру контроля. В общем россияне хотят, чтобы в мониторинге участвовали только они, мы и США», - добавил источник.
В сообщении уточняется, что стороны договорились - такими же подгруппами - продолжить переговоры ориентировочно через неделю.