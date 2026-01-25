Зеленский прибыл в Вильнюс на годовщину восстания Калиновского

Зеленский прибыл в Вильнюс на годовщину восстания Калиновского10
- 25.01.2026, 11:43
Запланированы встречи с президентами Польши и Литвы в формате Люблинского треугольника.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Вильнюс (Литва). Глава государства примет участие в мероприятиях к годовщине Январского восстания (восстания Калиновского).
Также Зеленский проведет ряд встреч. Об этом OBOZ.UA сообщили в Офисе президента.
Кроме торжественной части, посвященной восстанию Калиновского, украинский президент примет участие в политических встречах. В частности, Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. Встреча состоится в формате Люблинского треугольника.
Также по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция президентов Украины, Литвы и Польши.