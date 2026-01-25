Зеленский прибыл в Вильнюс на годовщину восстания Калиновского 10 25.01.2026, 11:43

5,344

Запланированы встречи с президентами Польши и Литвы в формате Люблинского треугольника.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Вильнюс (Литва). Глава государства примет участие в мероприятиях к годовщине Январского восстания (восстания Калиновского).

Также Зеленский проведет ряд встреч. Об этом OBOZ.UA сообщили в Офисе президента.

Кроме торжественной части, посвященной восстанию Калиновского, украинский президент примет участие в политических встречах. В частности, Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. Встреча состоится в формате Люблинского треугольника.

Также по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция президентов Украины, Литвы и Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com