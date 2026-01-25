закрыть
2 мая 2026, суббота, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл в Вильнюс на годовщину восстания Калиновского

  • 25.01.2026, 11:43
Запланированы встречи с президентами Польши и Литвы в формате Люблинского треугольника.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Вильнюс (Литва). Глава государства примет участие в мероприятиях к годовщине Январского восстания (восстания Калиновского).

Также Зеленский проведет ряд встреч. Об этом OBOZ.UA сообщили в Офисе президента.

Кроме торжественной части, посвященной восстанию Калиновского, украинский президент примет участие в политических встречах. В частности, Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. Встреча состоится в формате Люблинского треугольника.

Также по итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция президентов Украины, Литвы и Польши.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

КГБ против бормашины
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
