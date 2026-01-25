Вашингтон модернизирует ракеты Tomahawk 2 25.01.2026, 11:52

Раскрыты подробности контракта на $380 миллионов.

Военно-морские силы США объявили о расширении программы модернизации крылатых ракет Tomahawk, заключив контракт на $380,8 млн с компанией Raytheon. Об этом сообщает Army Recognition.

Работы в рамках соглашения продлятся до апреля 2029 года. Контракт охватывает:

повторную сертификацию ракет;

техническую модернизацию;

поставку запасных частей и специального оборудования;

поддержку дальнейшей эксплуатации ракетных комплексов.

Также он предусматривает использование сменных узлов и агрегатов, что позволяет быстро восстанавливать боеспособность ракет в случае необходимости.

Зачем это США

Модернизация призвана продлить срок службы Tomahawk как минимум на три года после завершения работ, сохранив их в роли ключевого инструмента дальнобойных ударов ВМФ США.

Кроме того, программа позволит интегрировать новые технологические решения, которые повысят точность, надежность и гибкость применения ракет в современных боевых условиях.

