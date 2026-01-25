2 мая 2026, суббота, 16:22
Вашингтон модернизирует ракеты Tomahawk

2
  25.01.2026, 11:52
  • 3,562
Раскрыты подробности контракта на $380 миллионов.

Военно-морские силы США объявили о расширении программы модернизации крылатых ракет Tomahawk, заключив контракт на $380,8 млн с компанией Raytheon. Об этом сообщает Army Recognition.

Работы в рамках соглашения продлятся до апреля 2029 года. Контракт охватывает:

повторную сертификацию ракет;

техническую модернизацию;

поставку запасных частей и специального оборудования;

поддержку дальнейшей эксплуатации ракетных комплексов.

Также он предусматривает использование сменных узлов и агрегатов, что позволяет быстро восстанавливать боеспособность ракет в случае необходимости.

Зачем это США

Модернизация призвана продлить срок службы Tomahawk как минимум на три года после завершения работ, сохранив их в роли ключевого инструмента дальнобойных ударов ВМФ США.

Кроме того, программа позволит интегрировать новые технологические решения, которые повысят точность, надежность и гибкость применения ракет в современных боевых условиях.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько