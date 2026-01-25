Вашингтон модернизирует ракеты Tomahawk

Вашингтон модернизирует ракеты Tomahawk2
- 25.01.2026, 11:52
Раскрыты подробности контракта на $380 миллионов.
Военно-морские силы США объявили о расширении программы модернизации крылатых ракет Tomahawk, заключив контракт на $380,8 млн с компанией Raytheon. Об этом сообщает Army Recognition.
Работы в рамках соглашения продлятся до апреля 2029 года. Контракт охватывает:
повторную сертификацию ракет;
техническую модернизацию;
поставку запасных частей и специального оборудования;
поддержку дальнейшей эксплуатации ракетных комплексов.
Также он предусматривает использование сменных узлов и агрегатов, что позволяет быстро восстанавливать боеспособность ракет в случае необходимости.
Зачем это США
Модернизация призвана продлить срок службы Tomahawk как минимум на три года после завершения работ, сохранив их в роли ключевого инструмента дальнобойных ударов ВМФ США.
Кроме того, программа позволит интегрировать новые технологические решения, которые повысят точность, надежность и гибкость применения ракет в современных боевых условиях.