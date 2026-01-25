Страна Чебурляндия
25.01.2026, 12:12
С такими «мыслителями» и креативщиками, как российские политики, и «вражеских голосов» и злопыхателей не нужно.
Некий Гибатдинов, член комитета по культуре Совфеда, предложил покрыть Россию сетью отечественных аналогов Диснейленда. И даже название предложил - Чебурляндия.
Супер-название! Не то что для парков-аттракционов подходит, но и для всей нашей огромной державы. Слово «чебурахать», согласно словарю Даля, означает «бросить, кинуть, опрокинуть с громом, грохнуть, шлепнуть»;
«чебурахнуться» - «громко, с грохотом падать, грохнуться, растянуться». Более точного определения и не придумаешь. Именно это и происходит: Россия бесконечно «чебурахает» своих граждан, а в результате раз за разом «чебурахается» сама.
