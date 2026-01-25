Во Львове почтили память героя Беларуси и Украины Михаила Жизневского 4 25.01.2026, 13:08

3,414

Торжественные мероприятия прошли в «Доме свободной Беларуси».

В пятницу в «Доме свободной Беларуси» во Львове почтили память Михаила Жизневского и белорусских добровольцев, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии, передает «Радыё Свабода».

В мероприятии приняли участие депутаты Рады, представители белорусской общины и общественные деятели.

Погибших почтили минутой молчания. Священник отслужил панихиду. Состоялся показ фильма о Михаиле Жизневском. Выступили депутаты Львовского областного совета.

В «Доме свободной Беларуси» сейчас хранится и памятник Михаилу Жизневскому, который первоначально стоял на месте его гибели в Киеве. Также здесь можно увидеть вещи, награды, письма других погибших героев.

Депутат Екатерина Кеньо поделилась воспоминаниями о похоронах Михаила: «Мы понимали, что идет борьба за правду, за волю, за свет. На похороны Михаила Жизневского пришли тысячи людей. Тогда мы осознали, что свободу не остановить».

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во Львовской области Тарас Подвирный рассказал, что делается для легализации белорусских добровольцев: «Вместе с ними работаем над тем, чтобы ликвидировать юридические препятствия для их пребывания в Украине. В прошлом году мы передали в МВД 25 дел, и сейчас эти вопросы обсуждаются на высшем уровне».

Белорусские активисты Львова предлагали установить памятник Жизневскому в одном из львовских скверов. Но в недавнем интервью «Свабоде» мэр города Андрей Садовый сказал, что памятник пока ставить не будут:

«Идея интересная, но во время войны мы приостановили установку памятников. Мы чествуем тех, кто отдал свою жизнь сегодня в этой войне, поддерживаем семьи, принимаем много раненых, очень много переселенцев, это наш сегодняшний приоритет. А когда будет победа, тогда будем разговаривать. Всему свое время».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com