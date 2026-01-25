В Беларусь возвращаются дожди европейской зимы 3 25.01.2026, 13:26

Есть первый прогноз и на февраль.

В Беларуси на понедельник, 25 января, объявили оранжевый уровень опасности. Но на этот раз не из-за снегопадов или морозов, а из-за возвращения в страну классической для последних лет европейской зимы — известное белорусское «калянуля», пишет «Телеграф».

Из-за потепления в Белгидромете (Белорусский гидрометеорологический центр) предупредили о гололеде и гололедице. Кроме Витебской области, вся страна — под оранжевым уровнем опасности. А тут еще и дожди обещают.

Температура в Беларуси в первый день недели будет очень контрастной. Если ночью она будет колебаться от -5°C до -20°C (с юго-запада на северо-восток), то днем в европейском приграничье республики воздух прогреется до +2°C. Дальше на северо-восток она установится чуть ниже -1…-7°С.

Впрочем, этого хватит, чтобы днем шел не только снег, но и мокрый снег, а южнее — просто дождь.

«Снег будет неоднократно сменяться дождем и обратно, но в итоге мы останемся в его обширном теплом секторе, а потом в теплой, поступающей со Средиземноморья воздушной массе. Боюсь, к утру 27-го на всей территории страны будет уже околонулевая температура воздуха и слякоть», — сообщил погодный канал Nadvorie.

На вторник и среду (27–28 января) государственные синоптики из Белгидромета обещают такие же — не самые комфортные — погодные условия.

Во вторник: снег, мокрый снег, дождь. Температура ночью уже без морозов: -2…-9°С, а по западу даже без солнца в ночные часы будет местами -1…+1°С. Днем по всей стране от -4 до +3°С. Все, конец сугробам, привет гололеду и слякоти. По северо-востоку, однако, пообещали сильный снег и мокрый снег.

В среду, 28 января, почти по всей территории страны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью -6…+1°С, местами -7…-9°С, максимальная днем -4…+3°С.

Данные Белгидромета подтверждают и прогнозы европейской модели прогнозов погоды: ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) в своих недельных сводках обещает отклонение температуры от климатической нормы на 3–6°, плюс много осадков.

Беларусь весь конец января будет в зоне атмосферных фронтов теплого циклона с центром над Польшей.

А что в феврале?

Синоптики из Severe Weather дали очень предварительный (а значит, еще может поменяться) прогноз для Европы на февраль. Мы посмотрели, что в их статье говорится о регионе, где находится Беларусь.

Авторы прогнозируют, что в начале февраля над Европой будет распространяться более теплая воздушная масса, а холодный воздух сохранится лишь на севере и северо-западе. Для остальной части континента предположили температуры, близкие к нормальным или выше нормы. Все это станет итогом переходного периода, когда погода перестраивается после стратосферного потепления.

Однако к середине февраля ситуация может серьезно измениться. После коллапса Полярного вихря (Polar Vortex) холодный воздух из полярных регионов, с того самого севера Европы, начнет смещаться в средние широты. Это значит, что февраль кое-кого в Беларуси снова может порадовать морозами, да и вообще возвращением более холодной погоды.

Полярный вихрь — это огромный устойчивый зимний циклон в стратосфере над полярными регионами Земли. Он удерживает наиболее холодный воздух в Арктике. Когда вихрь ослабевает или распадается (коллапс), струйные течения в атмосфере становятся более извилистыми, что позволяет морозному арктическому воздуху проникать южнее, вызывая резкие похолодания.

Авторы прогноза на Severe Weather напомнили, что такая картина типична для периода после разрушения Полярного вихря. Однако в статье подчеркивается, что это долгосрочный тренд, и конкретные детали будут уточняться. Хотя подобный сценарий — холод в средних широтах после коллапса Полярного вихря — не случаен и хорошо изучен.

