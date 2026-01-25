Новый диагноз Лукашенко и передел собственности в Беларуси 15 Ольга Лойко, dekoder.org

25.01.2026, 13:44

О чем болит голова диктатору?

2025-й должен был стать в Беларуси годом относительного покоя — после пандемии, революции 2020-го, волны репрессий, соучастия в российском нападении на Украину, новых репрессий…

Александр Лукашенко объявил его Годом благоустройства, надеясь заниматься милыми его сердцу хозяйственными вопросами: вот проведем в январе «выборы» — и заживем.

Голосование и правда прошло ровно так, как и ожидалось, — не замеченное никем, включая победителя. Но не принесло облегчения: травма 2020-го не заживает, а последствия еще тогдашней «блестящей победы» над собственным народом сплелись с новыми вызовами, связанными с соучастием в российской агрессии против Украины.

В итоге весь год правитель без особых успехов решал растущие экономические проблемы и прикидывал возможности для транзита власти. Отложить его не получится, если Лукашенко рассчитывает на управляемость процесса, который требует серьезной подготовки. И это — только один из вызовов 2026 года.

Экономика: тянем в 2026-й проблемы еще из 2024-го

Трудности в экономике наметились еще в 2024-м, и это самая вероятная причина, почему с президентскими выборами так спешили — провели в январе, не дожидаясь весны или лета, хотя закон позволял.

Экономика вовсю сигнализировала о проблемах: российский рынок невоенной продукции начал сдуваться, а для Беларуси он ключевой, год назад доля России в белорусском экспорте достигала 65%. Лукашенко и сам признал сокращение спроса в России основной проблемой для белорусской экономики.

Санкционные тиски не торопятся разжиматься

Основной, но не единственной. Еще были: старые и новые санкции, низкие цены на калий, основной экспортный продукт; хронические проблемы с ценами на нефть и нефтепродукты — а это второй столп, годами державший белорусскую экономическую модель.

Собственно, все эти проблемы переезжают в 2026-й и требуют решений сложных и неконвенциональных. Найти рынки одновременно емкие, платежеспособные, «дружественные» и доступные с учетом урезанной логистики и жесткого настроя Литвы не пускать беларуский калий в Клайпедский порт — это задача со звездочкой.

И снятие Соединенными Штатами санкций с беларуского калия — только первое действие. Впрочем, к концу года оказалось, что Литва готова обсуждать транзит беларуского калия в обмен на военное присутствие США в стране.

Конвертировать активность чиновников и самого Лукашенко на «дальней дуге» в регулярные поступления живых денег пока не удалось. Если, конечно, не считать «реальным успехом» заявленный недавно объем контрактов с Мьянмой на $9 миллионов. Или эфемерные $500 миллионов торговли с Алжиром: тут речь даже не о контрактах — просто о таком объеме Лукашенко «договорился».

Для сравнения: экспорт белорусских товаров в «недружественный» Евросоюз, даже упав в пять раз по сравнению с 2021 годом, составляет, по данным базы COMTRADE, $1,4 миллиарда.

Большинство санкций режим Лукашенко получил за статус соагрессора в войне. И их не снять ни «большими сделками», ни малыми уступками. Без окончания войны рассчитывать на серьезный экономический прорыв не приходится.

Экономика союзника выдыхается

Экспорт в Россию продолжает проседать. Точные цифры при этом закрыты и в белорусской, и в российской статистике. Оценить масштабы проблемы помогла расследовательская организация Belpol, передавшая «Зеркалу» документы министерства промышленности за ноябрь 2025-го.

Взыскания за невыполнение планов по производству и экспорту получили руководители всех флагманов: МАЗ выпустил грузовиков на 28% меньше плана, МТЗ — на 22% (экспорт — на 40% меньше), «Горизонт» и «Витязь» — на треть меньше, «Атлант» по стиральным машинам отстал от плана на 60%. Многие крупные производители работают с убытками, при этом склады у них затоварены.

Судя по пессимистичным настроениям в России, для беларуского машиностроения, металлургии, угольной, газовой и нефтяной промышленности 2026 год лучше предыдущего не будет.

Надежда остается на нефтепереработку. Два года она была убыточной или околоубыточной из-за санкций, российского налогового маневра и неудачной ценовой конъюнктуры. Лукашенко весь год добивался от Путина помощи: «Слушай, сделай так, я говорю, чтобы эти заводы не были убыточны», — передавал беларуский правитель в марте содержание их разговора, в котором просил о рентабельности хотя бы в 7-8%.

И вот в конце 2025 года на этом направлении наметилось некоторое улучшение. Не без помощи ВСУ, потрепавших российскую нефтепереработку: в «стране-бензоколонке» — дефицит бензина.

— Давальческая нефть начала перерабатываться на двух белорусских НПЗ. […] С учетом реализации этой схемы уже с четвертого квартала два завода выходят на устойчивую норму прибыли именно по той схеме, по которой договаривались министерства энергетики, — говорил в ноябре глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

Какая именно ожидается рентабельность, не уточняется, но точно не та, которую Беларусь имела в лучшие годы. Это не про сверхприбыли от серой схемы с «растворителями» и «разбавителями» из 2011 года. И не про годы, когда Беларусь получала компенсацию за российский налоговый маневр, в рамках которого в РФ поэтапно обнулили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, одновременно увеличив налог на добычу полезных ископаемых.

Поступающая в Беларусь нефть тогда взлетела в цене, но Россия согласилась компенсировать это удорожание. Целью российского маневра было стимулировать собственную переработку, но после долгих споров на белорусскую распространили те же правила.

Если раньше Беларусь покупала нефть, перерабатывала ее и сама продавала нефтепродукты, то теперь переработка нефти стала просто услугой, которую белорусские заводы оказывают россиянам, остающимся владельцами полученного продукта. Тут денег получишь разве что на зарплату рабочим, а прибыль будет ну очень скромная, и то если повезет.

Демографическая ситуация и не думает улучшаться

Начало прошлого года Беларусь встретила с рождаемостью на самом низком с 1950-го, когда начались соответствующие наблюдения, уровне. Это официальные данные Белстата, после четырехлетнего перерыва опубликовавшего статистику по рождаемости и смертности.

Рождаемость падает во многих странах, но почти нигде это не происходит с такой скоростью, как в Беларуси. В 2024 году в стране родилось 58,9 тысячи детей — в полтора раза меньше, чем в 2019-м. Это 6,5 рождений на 1000 человек. Меньше — только в воюющей Украине.

Демографическую проблему власти признают, но серьезных шагов для ее решения на 2026-й и последующие годы не предлагают. Непопулярные меры вроде неизбежного, с точки зрения экспертов, увеличения пенсионного возраста пока публично не обсуждаются. А заявленное «расширение доступности групп в детсадах», чтобы мамы раньше выходили на работу, — мера нужная, но явно недостаточная.

Более 500 тысяч белорусов, покинувших страну после 2020-го года, власть упорно игнорирует. Опасения за стабильность системы перевешивают очевидную экономическую целесообразность прекращения репрессий и возвращения белорусов домой.

Политика: даже элиты устали ждать транзита

Плохо просматривается и самое важное решение в жизни Лукашенко. От того, как он проведет (или не проведет) транзит власти, зависит не только его окончательное место в истории (по поводу которого и так много вопросов), но и статус, в котором будет жить его семья.

И никакими законами, предусмотрительно принятыми еще в 2024-м, никакие пожизненные и посмертные гарантии себе и своей семье не обеспечишь. Пример Нурсултана Назарбаева это прекрасно показал.

В итоге пришлось не только продолжать эпопею с Всебелорусским народным собранием, которое непонятно чем занимается и как формируется. Во главе этого уникального коллектива тщательно отобранных белорусов стоит сам Александр Лукашенко. И явно планирует оставаться после того, как уступит основное кресло.

Лукашенко больше всего озабочен делами семьи

В 2025-м и финансово-хозяйственные дела семьи пришлось приводить в порядок. Сделано немало. Случилось то, чего давно ожидали: как выяснили расследователи «Бюро», человек, которого зовут Александр Лукашенко, стал соучредителем частной компании — внук, Александр Лукашенко-младший. До этого никто из семьи беларуского правителя напрямую не владел никаким бизнесом.

Все сыновья Лукашенко в прошлом году ездили с ним и без него по ключевым локациям, значимым, судя по данным расследователей, для финансов семьи. Лукашенко с Виктором (которого принимающая сторона назвала спецпредставителем Лукашенко-старшего) и Николаем (никак не назван, просто Николай) слетал в Оман, причем дважды.

С Оманом Беларусь пока связывает только мизерный годовой товарооборот в $5 миллионов. И намерение — при недозагруженном первом — инвестировать $1,4 миллиарда в строительство второго в Беларуси целлюлозно-картонного комбината. Сколько оманского будет в этих инвестициях — не уточняется.

Тем временем ближайшее окружение чувствует себя обделенным

В Беларуси передел собственности не просто на горизонте — он вовсю идет. Отсюда посадки крупных, и не только, бизнесменов и банкиров. Лукашенко не дал заработать многим, даже из ближайшего круга, не позволил получить бонусы от номенклатурной приватизации или долю в приличных бизнесах после ухода с госслужбы.

Главный KPI беларуского чиновника и бизнесмена — не сесть. В крайнем случае — быстро откупиться.

Так что у многих людей есть желание получить «свое», причем давно, по их мнению, заслуженное. Чем дольше затягивается обрисовка контуров транзита, тем менее контролируемым семьей Лукашенко он рискует стать.

Обещания уйти после шестого срока (детьми клялся), намеки на «преемника» (чаще других подозревают нынешнего главу администрации Лукашенко Дмитрия Крутого, но это не точно) — все это фрустрирует и демотивирует номенклатуру.

Не заканчиваются ни война, ни репрессии, ни Лукашенко. И те, кто мыслит не только максимой «нам бы день простоять да ночь продержаться», ощущают угрозу для своего будущего. Условия игры непонятны ни в моменте, ни на перспективу.

Все это усугубляется жесткими конфликтами внутри элит, часть которых выходит на публику. Сначала бывшему премьеру Роману Головченко поручили проследить за нынешним, Александром Турчиным. Потом пошли их публичные пикировки по поводу программы развития Беларуси на ближайшую пятилетку.

То ли еще будет, когда программа окажется невыполненной и надо будет назначить виноватого. Вертикаль потеряла здоровые стимулы для работы, ключевым из которых было представление о том, что транзит пойдет по относительно прописанному заранее сценарию.

Оставшиеся нездоровые нацелены на личное выживание (и по возможности — обогащение) в условиях высокой турбулентности и максимальной неопределенности в среднесрочной перспективе.

Санкции, статус соагрессора, токсичные и зависимые отношения с Россией, неэффективность госсектора, демографический провал и массовая миграция, недовольство номенклатуры — вызовы, которые требуют продуманных последовательных решений. Но Лукашенко занят собственным выживанием больше, чем экономическим и политическим навесами, которые, нарастая, угрожают накрыть страну в 2026-м и сильно испортить ее перспективы.

