2 мая 2026, суббота, 16:24
Глава Ирана спрятался в бункере в Тегеране из-за возможного удара США

  • 25.01.2026, 13:53
Али Хаменеи

Руководство страной вместо него пока осуществляет его сын Масуд.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленный подземный бункер в Тегеране из-за опасений возможного удара США, а руководство страной вместо него пока осуществляет его сын Масуд.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, на фоне протестов, охвативших Исламскую Республику, и опасений, что США могут выполнить свои угрозы нанести удар по Ирану, верховный лидер Хаменеи переехал в «специальное подземное укрытие, состоящее из ряда туннелей в Тегеране».

Согласно сообщению, это решение было принято после оценки ситуации высокопоставленными военными и силовиками режима аятолл, которые предупредили о «повышенном риске возможного американского удара».

По данным СМИ, Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление повседневными обязанностями верховного лидера и выступает основным каналом связи с исполнительными органами правительства режима.

Отмечается, что угроза нападения США возросла, появилась после того, как американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские корабли направляются в Иран, и добавил, что «надеется, что не придется их использовать».

Протесты в Иране

Напомним, с конца 2025 года в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране среди предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США.

К акциям протеста присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к режиму, в частности Кум в центральной части страны и Мешхед на северо-востоке.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько