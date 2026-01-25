Глава Ирана спрятался в бункере в Тегеране из-за возможного удара США 4 25.01.2026, 13:53

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленный подземный бункер в Тегеране из-за опасений возможного удара США, а руководство страной вместо него пока осуществляет его сын Масуд.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, на фоне протестов, охвативших Исламскую Республику, и опасений, что США могут выполнить свои угрозы нанести удар по Ирану, верховный лидер Хаменеи переехал в «специальное подземное укрытие, состоящее из ряда туннелей в Тегеране».

Согласно сообщению, это решение было принято после оценки ситуации высокопоставленными военными и силовиками режима аятолл, которые предупредили о «повышенном риске возможного американского удара».

По данным СМИ, Масуд Хаменеи, третий сын аятоллы, взял на себя управление повседневными обязанностями верховного лидера и выступает основным каналом связи с исполнительными органами правительства режима.

Отмечается, что угроза нападения США возросла, появилась после того, как американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские корабли направляются в Иран, и добавил, что «надеется, что не придется их использовать».

Протесты в Иране

Напомним, с конца 2025 года в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране среди предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США.

К акциям протеста присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к режиму, в частности Кум в центральной части страны и Мешхед на северо-востоке.

