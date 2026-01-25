Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км 8 25.01.2026, 14:37

Фото: EOS Technologie

Модель может быть использована в Европе больше по логике «щита», а в Украине — «меча».

Французская компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км.

Об этом сообщает France 24.

Президент EOS Technologie Жан-Марка Зулиани отметил, что для западных производителей передача дронов в Украину является уникальной возможностью испытать беспилотники в полевых условиях.

В частности, в июне 2025 года украинские военные получили новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA, к разработке которого присоединилась и EOS Technologie.

Теперь компания подтвердила, что поставила в Украину несколько единиц беспилотников Rodeur.

Как отмечает France 24, эта модель, способная выполнять как разведывательные миссии, так и атаки «камикадзе», могла бы быть использована в Европе больше по логике «щита», а в Украине - «меча».

Rodeur 330 - это ударный дрон от французской EOS Technologie. Беспилотник запускают в небо катапультой, он может находиться в воздухе до 5 часов.

Дрон имеет заявленную полезную нагрузку в 4 кг и рабочее расстояние до 500 км, размах крыльев - 3,3 м. Rodeur работает на крейсерской скорости в 120 км в час и максимальной высоте до 5000 м.

