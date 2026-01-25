Американский альпинист без страховки поднялся на 500-метровый небоскреб

Американский альпинист без страховки поднялся на 500-метровый небоскреб9
- 25.01.2026, 15:03
Американский скалолаз Алекс Гоннольд поднялся на небоскреб в Тайбэе без страховки и защитного оборудования. Чтобы добраться до цели, мужчина использовал только металлические балки и выступы.
Сначала из-за неблагоприятной погоды пийдом пришлось перенести, однако он таки состоялся 25 января. В тот день весь мир мог наблюдать за подъемом вживую на Netflix.
«Когда я отрывался от земли, я думал: «О, это так напряженно, столько людей наблюдают. Но потом, честно говоря, все они желают мне всего наилучшего. Я имею в виду, что это просто делает весь опыт почти праздничным, все эти приятные люди поддерживают меня и хорошо проводят время», – рассказал Гоннольд.
Очередную «вершину» альпинист покорил за 1 час 30 минут. Достигнув цели, Гоннольд сделал селфи на верхушке 509,2 метрового небоскреба Taipei 101.
«Было очень ветрено, и я думал: «не упади со шпиля». Я пытался хорошо балансировать. Но это было невероятно, какой прекрасный способ увидеть Тайбэй», – поделился впечатлениями скалолаз.