закрыть
2 мая 2026, суббота, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В «Минск Мире» нашли многоэтажку-полтергейст, которой по документам нет

4
  25.01.2026, 15:38
  • 8,822
Выявили ее случайно.

Несуществующий по бумагам дом обнаружили в жилом комплексе «Минск Мир» во время прямой линии с замглавы администрации Октябрьского района столицы Сергеем Сборцевым, пишет «Зеркало».

Многоэтажка-полтергейст находится по адресу: улица Савицкого, дом № 23. Выявили ее случайно, когда жительница одной из квартир попыталась оставить заявку на 115 — система не знала о существовании ее высотки.

«Выяснилось, что здание по указанному адресу только недавно было введено в эксплуатацию. Сергей Сборцев заверил: специалисты отдела городского хозяйства администрации во взаимодействии с единой диспетчерской службой исправят недоработку», — сообщили в администрации.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько