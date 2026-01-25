В «Минск Мире» нашли многоэтажку-полтергейст, которой по документам нет 4 25.01.2026, 15:38

Выявили ее случайно.

Несуществующий по бумагам дом обнаружили в жилом комплексе «Минск Мир» во время прямой линии с замглавы администрации Октябрьского района столицы Сергеем Сборцевым, пишет «Зеркало».

Многоэтажка-полтергейст находится по адресу: улица Савицкого, дом № 23. Выявили ее случайно, когда жительница одной из квартир попыталась оставить заявку на 115 — система не знала о существовании ее высотки.

«Выяснилось, что здание по указанному адресу только недавно было введено в эксплуатацию. Сергей Сборцев заверил: специалисты отдела городского хозяйства администрации во взаимодействии с единой диспетчерской службой исправят недоработку», — сообщили в администрации.

