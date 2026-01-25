Протас установил личный рекорд по забитым голам в НХЛ 1 25.01.2026, 15:52

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Белорусский нападающий продемонстрировал лучший сезон в своей карьере.

Алексей Протас установил личный рекорд по забитым голам в нынешнем сезоне НХЛ, забросив 18-ю шайбу, сообщает sportmail.ru.

«Вашингтон Кэпиталз» сыграл в гостях с «Эдмонтон Ойлерз», матч завершился поражением «столичных» в овертайме со счетом 5:6.

Несмотря на поражение, результативное действие Протаса позволило команде получить одно очко в турнирной таблице. (По правилам НХЛ, за поражение за пределами основного времени (в овертайме или по буллитам) проигравшая команда получает 1 балл. Поскольку «Вашингтон» уступил «Ойлерз» со счетом 5:6 именно в овертайме, результативность Протаса стала ключевым фактором, позволившим клубу не уехать из Канады без очков).

Для нападающего гол стал подтверждением его нового статуса в составе — из игрока ротации он окончательно превратился в одного из лидеров атаки клуба.

В нынешнем сезоне на счету Протаса уже 34 (18+16) очка за 49 матчей, показатель полезности белорусского нападающего «+15». Он набрал 18 минут штрафа, что является показателем дисциплинированной игры.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 57 очков после 53 сыгранных матчей.

