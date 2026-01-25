2 мая 2026, суббота, 16:28
Трампу пришлось оправдываться за слова о Британии

  25.01.2026, 22:48
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Возмутился даже принц Гарри, который дважды участвовал в боевых действиях в Афганистане.

В Великобритании возникла волна возмущения из-за заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об удаленном участии британских военных в операциях в Афганистане.

Как передает Daily Mail, в интервью американским СМИ Трамп заявил, что союзники США по НАТО отправляли войска в Афганистан, но держались подальше от передовой. Эти слова восприняли как оскорбление памяти 457 британских военных, погибших в ходе 20-летней кампании.

Заявление Трампа возмутило политиков, ветеранов, членов семей погибших солдат и даже принца Гарри, который дважды проходил службу в Афганистане. Премьер Великобритании Кир Стармер назвал высказывания президента оскорбительными и заявил, что на его месте он бы публично извинился. Принц Гарри, который участвовал в боевых миссиях в Афганистане, напомнил, что лично потерял там друзей:

«Тысячи жизней были изменены навсегда. Родители хоронили своих детей, дети росли без одного из родителей. Эта цена не может быть обесценена».

В США заявления президента также вызвали негативную реакцию. Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес отметил, что ни один американский солдат не разделяет подобной позиции.

Вскоре американский лидер написал в своей социальной сети, что во время войны в Афганистане погибли 457 военных Великобритании, а еще многие получили ранения.

«Это слишком прочная связь, чтобы ее можно было разорвать. Британские военные с их огромным сердцем и душой не имеют себе равных (кроме США!). Мы любим вас всех и всегда будем любить!», - написал он.

