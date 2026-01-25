2 мая 2026, суббота, 17:03
Тимоти Шаламе стал самым молодым актером с тремя номинациями на «Оскар»

  25.01.2026, 16:20
  • 4,928
Тимоти Шаламе стал самым молодым актером с тремя номинациями на «Оскар»
Тимоти Шаламе

Ранее такое удавалось только Марлону Брандо.

Актер Тимоти Шаламе, которому недавно исполнилось 30 лет, стал одним из самых молодых актеров в истории, трижды номинированных на премию «Оскар». Его номинации включают роли в фильмах «Назови меня своим именем» (2018), «Боб Дилан: Никому не известный» (2025) и «Марти Великолепный» (2026). На момент последней номинации Шаламе 30 лет и 26 дней, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Это достижение делает его самым молодым мужчиной с тремя номинациями в категории «Лучший актер» после великого Марлона Брандо, номинированного за «Трамвай «Желание»» (1952), «Вива, Сапата!» (1953) и «Юлий Цезарь» (1954). Брандо был еще моложе Шаламе — 29 лет на момент третьей номинации.

Всего у Шаламе четыре номинации на «Оскар», так как в этом году он также номинирован в категории «Лучший фильм» как продюсер «Марти Великолепный». Таким образом, он стал самым молодым актером, получившим номинации как за актерскую, так и за продюсерскую работу в один год, опередив Уоррена Битти, который достигал этого в возрасте 30 лет и почти 10 месяцев за «Бонни и Клайд» (1968).

В этом году Шаламе конкурирует в категории «Лучший актер» с Леонардо ДиКаприо, Итаном Хоуком, Майклом Б. Джорданом и Вагнером Моура.

Шаламе продолжает укреплять свой статус одного из самых ярких молодых актеров Голливуда, демонстрируя талант как на экране, так и за кулисами.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько