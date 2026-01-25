Тимоти Шаламе стал самым молодым актером с тремя номинациями на «Оскар»4
- 25.01.2026, 16:20
Ранее такое удавалось только Марлону Брандо.
Актер Тимоти Шаламе, которому недавно исполнилось 30 лет, стал одним из самых молодых актеров в истории, трижды номинированных на премию «Оскар». Его номинации включают роли в фильмах «Назови меня своим именем» (2018), «Боб Дилан: Никому не известный» (2025) и «Марти Великолепный» (2026). На момент последней номинации Шаламе 30 лет и 26 дней, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Это достижение делает его самым молодым мужчиной с тремя номинациями в категории «Лучший актер» после великого Марлона Брандо, номинированного за «Трамвай «Желание»» (1952), «Вива, Сапата!» (1953) и «Юлий Цезарь» (1954). Брандо был еще моложе Шаламе — 29 лет на момент третьей номинации.
Всего у Шаламе четыре номинации на «Оскар», так как в этом году он также номинирован в категории «Лучший фильм» как продюсер «Марти Великолепный». Таким образом, он стал самым молодым актером, получившим номинации как за актерскую, так и за продюсерскую работу в один год, опередив Уоррена Битти, который достигал этого в возрасте 30 лет и почти 10 месяцев за «Бонни и Клайд» (1968).
В этом году Шаламе конкурирует в категории «Лучший актер» с Леонардо ДиКаприо, Итаном Хоуком, Майклом Б. Джорданом и Вагнером Моура.
Шаламе продолжает укреплять свой статус одного из самых ярких молодых актеров Голливуда, демонстрируя талант как на экране, так и за кулисами.