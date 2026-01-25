Ужин школьника из Минского района за один рубль удивил белорусов 12 25.01.2026, 18:05

В сосцсети разгорелась дискуссия.

Мама школьника из Минского района показала в соцсети Threads эксперимент своего сына, который смог купить продуктов на ужин на один рубль. В комментариях разгорелась дискуссия, передает «Зеркало».

— Ужин за один рубль, а вам слабо? Эксперимент сына, — написала женщина в пояснении к опубликованному фото ужина и чека из магазина «Белмаркет».

Ужин состоял из ломтика колбасы, порции жареной картошки и одной шоколадной конфетки.

Судя по чеку, школьник потратил 94 копейки.

Большинство комментаторов удивились тому, как он смог уговорить продавца отрезать один ломтик колбасы:

Хочу научиться покупать один ломтик колбасы

Как ему удалось попросить отрезать один ломтик колбасы… хотя он имеет полное право попросить именно ломтик, верно ведь?

Капец, не знал, что так можно, завтра ради эксперимента спрошу и куплю

Колбаса за 7 руб. — зашквар.

Одна пользовательница, представившаяся продавцом, написала, что ничего сложного здесь нет.

— Работаю в колбасном отделе, так и говорите: хочу 0,5 см, 1 см и т.д. колбасы, больше не хочу. Если магазин имеет слайсер, то можно этот сантиметр порезать на тонкие слайсы, все в ваших руках, когда человек обращается как к человеку, то можно и ливерку кубиками рубануть, — рассказала она.

Другие комментаторы шутили по поводу такого ужина:

Хорош, я как раз думал, как до зарплаты прожить

А масло для жарки бесплатное?

Вы это давайте, депутатам идеи не подсказывайте

А потом открою холодильник и нажрусь

Так вот откуда берется эта сумма для прожиточного минимума.

Некоторые отмечали, что это лишь перекус, а не полноценный ужин, и школьнику нужно сбалансированное питание. Женщина успокоила комментаторов, отметив, что это был разовый эксперимент.

