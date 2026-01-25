Литва потратила на военную помощь Украине более миллиарда евро

Литва потратила на военную помощь Украине более миллиарда евро2
- 25.01.2026, 18:24
Вильнюс продолжит поддержку Киева.
Объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, уже превысил €1 млрд. Об этом рассказал президент Гитанас Науседа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба литовского лидера.
«Литва всегда будет в числе самых активных сторонников Украины», – сказал Науседа, отметив, что в 2025 году военная поддержка Украины достигла 0,28% ВВП страны, что превысило двустороннее обязательство перед Украиной.
Президент также пообещал, что Литва продолжит участвовать в международных инициативах, «включая поставки боеприпасов и коалицию по разминированию, в рамках которой уже прошли обучение и были оснащены украинские подразделения».
Также на сайте президента сказано, что Науседа обсудил с Зеленским ход мирных переговоров, гарантии безопасности и дальнейшую поддержку Украины, а именно потребности Киева в области противовоздушной обороны и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.