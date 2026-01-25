закрыть
2 мая 2026, суббота, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва потратила на военную помощь Украине более миллиарда евро

2
  • 25.01.2026, 18:24
  • 1,568
Вильнюс продолжит поддержку Киева.

Объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, уже превысил €1 млрд. Об этом рассказал президент Гитанас Науседа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба литовского лидера.

«Литва всегда будет в числе самых активных сторонников Украины», – сказал Науседа, отметив, что в 2025 году военная поддержка Украины достигла 0,28% ВВП страны, что превысило двустороннее обязательство перед Украиной.

Президент также пообещал, что Литва продолжит участвовать в международных инициативах, «включая поставки боеприпасов и коалицию по разминированию, в рамках которой уже прошли обучение и были оснащены украинские подразделения».

Также на сайте президента сказано, что Науседа обсудил с Зеленским ход мирных переговоров, гарантии безопасности и дальнейшую поддержку Украины, а именно потребности Киева в области противовоздушной обороны и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько