НАТО создает на восточном фланге зону, оснащенную датчиками и автоматизированными системами 25.01.2026, 19:15

Альянс намерен построить многоуровневую систему обороны вдоль границы с Беларусью и РФ.

На восточном фланге НАТО создается зона, оснащенная датчиками и автоматизированными системами на земле, в воздухе и в космосе. Об этом в интервью Welt am Sonntag рассказал бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин.

По его словам, концепция получила название Eastern Flank Deterrence Line (EFDL). Главная цель – защитить страны, которые граничат с Россией и Беларусью на так называемом восточном фланге. Это означает сдерживание нападения России и обеспечение способности защищаться в кризисной ситуации.

«В этом отношении EFDL – это концепция, разработанная для оптимизации действующих оборонных планов НАТО. Однако эту концепцию, в принципе, можно применять не только к восточному флангу, но и во всем мире. Она также, в принципе, подойдет для защиты критически важной гражданской инфраструктуры, такой как аэропорты», – сказал Ловин.

Фундаментальная идея заключается в том, чтобы построить сложную многоуровневую систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью и не только использовать для обороны обычные войска, но и создать роботизированную или автоматизированную зону вблизи границы с помощью препятствий и использования технологий.

Генерал акцентировал, что EFDL по сути состоит из пяти основных компонентов, внедрение которых планируется поэтапно. В то же время Альянс использует опыт Украины при реализации проекта.

Сейчас начальные элементы концепции тестируются в отдельных районах, в том числе в странах-партнерах на восточном фланге. Некоторые системы уже развернуты и находятся в рабочем состоянии, тогда как другие близки к завершению, уточнил он.

«Это включает установку системы датчиков и исполнительных устройств, объединенных в большую цифровую сеть, для создания автоматизированной зоны. Это также включает предварительное развертывание оборудования, размещение войск на месте и создание системы командования и управления, которая связывает национальные силы и НАТО», – пояснил военный.

Концепция предусматривает сеть датчиков, расположенных на земле, в космосе, киберпространстве или в воздухе. Они собирают данные о перемещении противника или развертывании вооружения, связывают эти данные вместе и делают результаты разведки доступными для как можно большего количества стран НАТО в режиме реального времени.

