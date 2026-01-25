2 мая 2026, суббота, 20:43
НАТО создает на восточном фланге зону, оснащенную датчиками и автоматизированными системами

  • 25.01.2026, 19:15
Альянс намерен построить многоуровневую систему обороны вдоль границы с Беларусью и РФ.

На восточном фланге НАТО создается зона, оснащенная датчиками и автоматизированными системами на земле, в воздухе и в космосе. Об этом в интервью Welt am Sonntag рассказал бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин.

По его словам, концепция получила название Eastern Flank Deterrence Line (EFDL). Главная цель – защитить страны, которые граничат с Россией и Беларусью на так называемом восточном фланге. Это означает сдерживание нападения России и обеспечение способности защищаться в кризисной ситуации.

«В этом отношении EFDL – это концепция, разработанная для оптимизации действующих оборонных планов НАТО. Однако эту концепцию, в принципе, можно применять не только к восточному флангу, но и во всем мире. Она также, в принципе, подойдет для защиты критически важной гражданской инфраструктуры, такой как аэропорты», – сказал Ловин.

Фундаментальная идея заключается в том, чтобы построить сложную многоуровневую систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью и не только использовать для обороны обычные войска, но и создать роботизированную или автоматизированную зону вблизи границы с помощью препятствий и использования технологий.

Генерал акцентировал, что EFDL по сути состоит из пяти основных компонентов, внедрение которых планируется поэтапно. В то же время Альянс использует опыт Украины при реализации проекта.

Сейчас начальные элементы концепции тестируются в отдельных районах, в том числе в странах-партнерах на восточном фланге. Некоторые системы уже развернуты и находятся в рабочем состоянии, тогда как другие близки к завершению, уточнил он.

«Это включает установку системы датчиков и исполнительных устройств, объединенных в большую цифровую сеть, для создания автоматизированной зоны. Это также включает предварительное развертывание оборудования, размещение войск на месте и создание системы командования и управления, которая связывает национальные силы и НАТО», – пояснил военный.

Концепция предусматривает сеть датчиков, расположенных на земле, в космосе, киберпространстве или в воздухе. Они собирают данные о перемещении противника или развертывании вооружения, связывают эти данные вместе и делают результаты разведки доступными для как можно большего количества стран НАТО в режиме реального времени.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько