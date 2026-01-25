НАТО создает на восточном фланге зону, оснащенную датчиками и автоматизированными системами
- 25.01.2026, 19:15
Альянс намерен построить многоуровневую систему обороны вдоль границы с Беларусью и РФ.
На восточном фланге НАТО создается зона, оснащенная датчиками и автоматизированными системами на земле, в воздухе и в космосе. Об этом в интервью Welt am Sonntag рассказал бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин.
По его словам, концепция получила название Eastern Flank Deterrence Line (EFDL). Главная цель – защитить страны, которые граничат с Россией и Беларусью на так называемом восточном фланге. Это означает сдерживание нападения России и обеспечение способности защищаться в кризисной ситуации.
«В этом отношении EFDL – это концепция, разработанная для оптимизации действующих оборонных планов НАТО. Однако эту концепцию, в принципе, можно применять не только к восточному флангу, но и во всем мире. Она также, в принципе, подойдет для защиты критически важной гражданской инфраструктуры, такой как аэропорты», – сказал Ловин.
Фундаментальная идея заключается в том, чтобы построить сложную многоуровневую систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью и не только использовать для обороны обычные войска, но и создать роботизированную или автоматизированную зону вблизи границы с помощью препятствий и использования технологий.
Генерал акцентировал, что EFDL по сути состоит из пяти основных компонентов, внедрение которых планируется поэтапно. В то же время Альянс использует опыт Украины при реализации проекта.
Сейчас начальные элементы концепции тестируются в отдельных районах, в том числе в странах-партнерах на восточном фланге. Некоторые системы уже развернуты и находятся в рабочем состоянии, тогда как другие близки к завершению, уточнил он.
«Это включает установку системы датчиков и исполнительных устройств, объединенных в большую цифровую сеть, для создания автоматизированной зоны. Это также включает предварительное развертывание оборудования, размещение войск на месте и создание системы командования и управления, которая связывает национальные силы и НАТО», – пояснил военный.
Концепция предусматривает сеть датчиков, расположенных на земле, в космосе, киберпространстве или в воздухе. Они собирают данные о перемещении противника или развертывании вооружения, связывают эти данные вместе и делают результаты разведки доступными для как можно большего количества стран НАТО в режиме реального времени.