В рамках проверки армии Лукашенко приказал военнослужащим подтягиваться на перекладине 27 25.01.2026, 19:44

Минобороны отчиталось об уровне физической подготовки личного состава.

В рамках проверки боеготовности Вооруженных сил в числе прочего оценивается «уровень физической подготовки личного состава отдельного механизированного батальона», сообщило 25 января Министерство обороны.

«Сегодня гвардейцы проверяемого подразделения выполняют подтягивания на перекладине», — отмечает ведомство.

Это этап проверки, как заявляется, позволяет «объективно оценить физическую выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению».

По словам представителя Совета безопасности Сергея Брезинского, по распоряжению Александра Лукашенко «на контрольные занятия вынесены два норматива: на силу — подтягивания на перекладине, и на выносливость — марш-бросок в составе подразделения на пять километров».

«Главная цель контрольных занятий — оценить уровень физической подготовленности военнослужащих отдельной механизированной бригады. На занятия привлекается 100% личного состава», — сказал чиновник.

Лукашенко, добавил он, уделяет «особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности вооруженных сил в условиях напряженности». Именно поэтому выбраны «самые сложные нормативы по физической подготовке», сказал Брезинский.

«Сегодня мы принимаем подтягивание на перекладине. Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены. Уровень силы личного состава находится в достойном состоянии», — заявил он.

24 января сообщалось, что рамках проверки ВС в боевую готовность в обход министра обороны приведено механизированное соединение.

